雨停了！抽水站排不出... 雲林農田仍一片汪洋

雨停了，抽水站排放不了，雲林元長地區的農田全泡在水裡。（記者廖淑玲攝）

2018-08-25 17:19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「0823豪雨」造成雲林縣內嚴重淹水，今天雨停了雲林元長鹿寮、客子厝抽水站沿線農田仍是一片汪洋，形成強烈對比，農民則是欲哭無淚，怒罵政府的治水經費都花到哪裡去了。

雲林縣政府表示，本次0823豪雨來得急又猛，元長雨量站所測得的3、6小時雨量均已超過區域排水保護標準10年重現期距，24小時最大累積高達323mm，加上客子厝大排中下游地勢低漥平坦又為地盤下陷區，承受北港溪溪水暴漲頂托影響，大排內水無法重力排出，末端水位抬高導致鄰近部落、村莊水路無法順暢排出漫溢，客子厝、瓦瑤寮及東庄等社區淹水嚴重。

元長李姓農民不滿此次熱帶低壓帶來豪雨，造成數十年未見的慘重災情，質疑這幾年的治水成效，「根本是把錢丟到水裡」。

雲林縣政府水利處長許宏博解釋，舊的排水規劃只有2年重現期，新的抽水站已提升到10年重現期，因應100到300毫米不等的雨量，未料此次暴雨超過百年重現期，才會造成如此嚴重水災。

雲林元長、土庫地區仍有大面積農田積水未退，連路都被淹沒了。（記者廖淑玲攝）

元長客子厝抽水站沿線農田仍是一片汪洋。（記者廖淑玲攝）

元長鹿寮抽水站旁農作物仍泡在水裡。（記者廖淑玲攝）