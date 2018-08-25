南方澳鯖魚文化季大鯖魚模型 今年「不留活口」

南方澳鯖魚文化季將於9月15日登場，去年首度不燒「大鯖魚」模型，不過，今年主辦單位決定延續傳統。（李忠衛提供）

2018-08-25 17:44

［記者林敬倫／宜蘭報導］南方澳鯖魚文化季將於9月15日登場，去年首度不燒「大鯖魚」模型，不過，今年主辦單位決定延續傳統；議員邱嘉進指出，製作「大鯖魚」的成本太高，燒掉可惜，且漁民多認為燒「大鯖魚」是不祥，希望協會能懸崖勒馬；討海文化保育協會表示，「大鯖魚」無地方存放，保存也不易，今年「不留活口」。

由討海文化保育協會舉辦的南方澳鯖魚文化季今年已邁入第11年，去年由宜蘭縣政府主辦，將以往的鯖魚季與蘇澳區漁會的鯖魚節合辦，今年2項活動脫鉤，鯖魚文化季將於9月15日登場，鯖魚節則在9月22日舉行。

文化季中的燒鯖魚祈福，是重要儀式，討海文化保育協會每年都會用紙與竹子，製作長達7公尺、重達160公斤的「大鯖魚」模型，搭船巡港祈求平安，之後會沿街由10名壯漢扛著大鯖魚到內埤焚化，象徵敬拜海洋之母，讓漁業能夠永續。

「大鯖魚」去年首度被「留下活口」，但今年討海文化保育協會卻決定延續燒魚傳統，引發地方反彈；邱嘉進指出，多數漁民認為，燒「大鯖魚」象徵魚被消滅，漁獲量會大減，相當不吉利，加上去年沒有燒，今年7、8月南方澳鯖魚就大豐收，前幾年有燒，漁況就不佳，讓漁民對此深信不疑。

邱嘉進表示，既然鯖魚季的儀式是為了漁業，討海文化保育協會就應多與當地漁民溝通，不再延續燒魚文化，如此文化季才可能獲得成功。

討海文化保育協會總幹事潘佑升指出，去年是因為「大鯖魚」要在全運會亮相，才會決定不燒「大鯖魚」，全運會結束後，卻沒地方保存，好不容易蘭陽博物館願意接手，因為「大鯖魚」是竹子與紙組成，容易被蟲蛀蝕不易保存，最後還是拿到焚化爐焚燒。

潘佑升指出，有鑑於「大鯖魚」沒地方放又保存不易，今年文化季要按照往例燒「大鯖魚」，這樣的祭典是感恩鯖魚為地方帶來繁榮，希望漁業更永續，象徵正面意涵。