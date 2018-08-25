解密片》勵進號正妹 帶你看8.9億海研船「嬌」點

2018-08-25 18:58

〔記者簡亭宇／基隆報導〕

斥資超過8億的海研船勵進研究號，有台灣首位海研船女船長黃久倖、三副羅穎和三管輪黃淑毅，三位正妹船員成為海上難得的嬌點！藉由這次海研船破例開放民眾登船參觀的機會，讓我們跟著她們的腳步，一窺斥資上億的高科技設備，以及這艘研究船厲害的看點在哪裡吧！

這艘總噸位高達2629噸、航行天數最長可達30天的勵進研究號，結合了3000公尺工作級水下遙控無人載具、全方位岩心採樣設備、高精度和全深度海底地形測繪聲納系統等高科技的先進功能，以及擁有無敵海景套房般風景的360度環景駕駛艙。

趁著此次採訪，順道一探船員們的餐廳、運動室與臥房，深入貼近船員們的生活空間，船長黃久倖說：「平日航行在海上，船員們的休息時間就會到研究室內，與科學家們探討海洋議題。」另外運動房裡竟然有籃球機讓船員們排悶解憂，餐廳裡則除了提供大廚的餐點外，還有提供霜淇淋機。

儘管船上設備一應俱全，再舒適也敵不過溫暖的家，每個人還是要克服長期出海離家的日子，三管輪黃淑毅說：「還好有家人的支持，才能讓我安心在船上挑戰自我，完成任務。」

而勵進研究號也將在9月正式首航，開始投入海洋研究，在船長黃久倖的帶領下，展現無限的女力與韌性，成為海上注目的「嬌」點。