「好兄弟」吃習慣了！ 這間廟就是要用芭樂敬拜

世芳宮用芭樂敬好兄弟已成信徒的習慣。（記者顏宏駿攝）

2018-08-25 16:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮林媽廟首開先例，用芭樂敬拜好兄弟，開辦4年來已成習慣，今年雖遇芭樂價格創同期新低紀錄，農民仍無忌諱，堅持用芭樂敬拜好兄弟，數量甚至超過往年，預估逾1000台斤。

民間忌諱用芭樂祭拜好兄弟，擔心「芭樂籽吃進肚，拉出來，生出更多芭樂，好兄弟越拜越多」，但彰化縣世芳宮（林媽廟），毫無禁忌，4年前開始用芭樂敬拜好兄弟，不僅相安無事，香火越拜越旺，芭樂價格也頻創新高，村民也樂意拿自己種的芭樂當供品。

但今年「風調雨順」，入夏以來芭樂價格「直直落」，信徒是否再用芭樂作供品，考驗大家的信仰虔誠。結果大家「有志一同」，就是要請好兄弟「吃芭樂」，前主委蕭道隆估計數量約有1000台斤，絕對超過往年，他說，「用芭樂敬好兄弟，在我們這裡已經扎根了」。

農民謝青彬說，今年夏天水果，樣樣便宜，芭樂也不例外，以往近中元節，拍賣價格每公斤約近40元，但今年卻不到20元，這種低檔價格已維持兩個多月，農民吃苦連天，但中元敬好兄弟，「這是兩回事」，芭樂是營養價值最高的水果，含豐富的維他命C，拿來拜好兄弟，最能顯示誠意，他前年就開始拜，今年若改其他水果，「好兄弟恐怕不習慣」。

蕭道隆說，過去民間傳說，敬神或祭拜好兄弟忌用有籽水果，尤其是芭樂吃完，拉到田間，往往就長出小芭樂，純樸的農民總認為，神明沒有把供品吃進去，代表拿芭樂敬神沒誠意。