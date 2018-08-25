為「嬤」則強！油飯阿嬤打零工 獨力養自閉孫、顧癌夫

油飯阿嬤樂觀開朗，參與公益活動總會製作美味油飯分享給大家。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-08-25 17:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕阿公阿嬤親像山！家扶基金會扶助近3萬戶貧困家庭，超過一成是隔代教養，其中，68歲的素美阿嬤打零工獨力撫養自閉孫13年，照顧罹癌和失智的丈夫，自己疾病纏身，仍樂觀面對，參與公益活動時，煮美味油飯分享給大家，被稱為「油飯阿嬤」，明天（26日）是祖父母節，孫子特別寫信感謝阿嬤，明年會努力考大學！

「我的表達能力不好，謝謝奶奶花費很大的心力教我，如果沒有奶奶、我也沒辦法有今天！我要給您大大的擁抱。」孫子小恩在祖父母節前夕，特別寫信給油飯阿嬤和阿公道感謝，讓阿嬤感動萬分。

油飯阿嬤的兒媳離婚後，留下4歲的自閉症孫子，兒子長期回家，不捨幼孫被拋棄，一肩負起照顧責任，打零工養家，而自己也在工作時被推車壓倒，脊椎裂開，頸部無法隨意轉動，仍然不喊苦，照顧病夫、拉拔孫子長大，孫子也就讀公立高工。

油飯阿嬤總是笑說，「不跟命運妥協，看到孫子的改變與成長，再辛苦都值得！」平凡豁達中蘊藏著無比堅定的愛與力量，也積極參與公益，擔任學校導護志工，每次參加公益活動，也會帶油飯分享給大家。

家扶基金會社會資源處郭幼萍主任說，台灣隔代教養家庭約10萬戶，偏鄉、離島地區比例高，家扶基金會扶助2萬8千多戶貧困家庭，超過1成祖父母照顧孫子女，一肩扛起照顧扶養責任，而且多只能打零工、做資源回收或務農，甚至沒有收入，需要大眾多關懷。

家扶基金會何素秋執行長說，隔代家庭長大的孩子無法選擇成長環境，但都保有積極正向、孝順長輩的心，承擔顧孫責任的阿公阿嬤「祖父母代父母職」無私奉獻的愛，讓人尊敬。