外埔花博園區聯外道路才通車 橋面下陷現裂縫

外埔花博園區聯外道路因連日大雨出現局部裂縫。（記者張軒哲攝）

2018-08-25 17:29

〔記者張軒哲／台中報導〕台中連日強降雨，導致外埔花博園區聯外道路橋面出現局部大裂縫、下陷10多公分，花博將在11月3日正式開幕，9月1日試營運。市議員李榮鴻、陳本添今日會勘後，要求市政府盡快補強。市府指出，預計9月3日前完成道路整體復修工作，確保用路人行車安全。

外埔園區聯外道路工程全長1.1公里，市府挹注約4億5000萬元經費，今年4月完工，如期達成於花博試營運前通車目標；單側自行車與人行共用道並採透水鋪面。近日強降雨，花博聯外道路的橋面不堪大水沖刷，出現嚴重裂縫。

李榮鴻指出，橋頭的路面裂縫下陷高度約13公分，承包商為了不讓大水持續灌進去，還把水泥包裝袋塞進裂縫中。道路才剛驗收完成並通車不久，工程品質令人擔憂，況且花博即將登場，屆時湧進大量參觀車潮，交通安全絕對不能輕忽。陳本添也說，要求市府督促包商施工補救，務必以行車安全為最大考量。

建設局表示，21日巡查發現外埔花博園區聯外道路進橋板前路堤段局部路面出現裂縫及沈陷，隔日立即會同承包商及顧問公司現勘成因並研商改善措施，由於該段道路外側為人行及自行車道，採透水瀝青舖面設計，近期連日大雨造成舖面下方路基排水不及，連帶將車道下方路基細粒料帶出至擋土牆洩水孔，因而影響路基基礎，引發車道路面下陷，但並未影響橋梁及擋土牆結構安全。

建設局表示，針對路面下陷情形，採取低壓灌漿方式改良地質，再進行路基改善，預計9月3日前完成路面重新刨舖及側溝改善作業，後續也會持續觀察改善情況。