艋舺搖滾日 「冠姊」盼政府培養在地專業人才

學生們賣力表演。（記者楊心慧攝）

2018-08-25 17:24

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市萬華區給人古色古香的感覺，但今天在台北市立龍山國中禮堂卻有一群在地年輕人透過音樂、舞蹈給人煥然一新的感覺，MTI音樂科技學院基金會舉辦「熱血艋舺搖滾日」，議員顏聖冠辦公室協辦，顏表示，在地有不少優秀年輕人，卻苦無舞台，未來希望政府重視這一塊，多舉辦類似活動，也能設免費音樂、舞蹈班，讓年輕人能持續學習，培養專業人才。

顏聖冠表示，外界都認為艋舺是老舊的地方，但其實在地也有很多優秀的年輕人，盼政府能夠好好培養這些在音樂、舞蹈上面的優秀人才，或許政府和民間團體合作，開設免費音樂、舞蹈班級或是舉辦營隊，讓學生能夠延續高中社團學到的東西，而不是隨著畢業就斷掉。

除了學生社團以外，顏聖冠還邀請了歌手蕭福德，顏聖冠說，過去她在電視上聽到蕭大哥的歌聲，覺得非常好聽，於是買了唱片聽，由於蕭大哥住在萬華多年，後來有音樂相關的活動都會邀請他，也覺得蕭大哥來到現場有種傳承的味道。

蕭福德在現場演唱兩首歌，學生們聽得相當陶醉，他也在現場簡單教大家台語的口韻，蕭福德表示，希望政府能協助開設台語歌曲課程，讓過去的老歌曲可以倍傳承下去。

大理高中希言手語社將手語融入舞蹈，給人煥然一新的感覺；大理高中吉他社則以樂團的方式，替顏聖冠伴奏，讓她唱《聽見下雨的聲音》；華江高中流行音樂社則改編謝和弦的《謝謝妳愛我》，以合聲、節奏口技BBOX的方式展現。

大里高中希言手語社同學劉怡茹表示，此次表演能讓大家知道手語社不是單純比手語，還可以融入舞蹈，希望透過表演讓大家更了解手語社。華江高中流行音樂社同學黃元裕說，活動讓同學們可以有舞台訓練，以往很難有地方能夠表演，也很感謝有這次的機會。

為了感謝顏聖冠力挺年輕人玩音樂，這群學生們還特地製作牌子感謝她，顏聖冠說，學生們非常可愛，今天才看到有同學們自己做了「挺冠姊」的衣服和板子，還邀請她一起唱歌，讓她感受到滿滿的熱情。