新社食水嵙溪「送王船」 下游舉行不影響白魚棲地

2018-08-25 17:19

〔記者張軒哲／台中報導〕中元節「送王船」是台灣沿海地區民俗活動，地處台中的新社山區也有沿襲多年「送王船」祭典，新社大源宮每年中元節於食水嵙溪舉辦「王船」祭典儀式，恭送渡海來台庇佑信眾的洪府王爺，搭船返回中國祖廟。為兼顧溪中生態，習俗選擇在番社嶺橋下方舉行，不會影響白魚棲地。

「送王船」祭典盛行於沿海村落，相傳是送瘟習俗，大源宮洪府王爺為新社區大南里、崑山里等山村聚落共同信仰，廟方今天舉行祭典，先誦經準備三牲供品，隨後拜王爺及犒將，之後進行普度祭典，邀請好兄弟前來享用普渡的供品，進行送王船儀式。

大源宮預糊2艘普渡王船，船內滿載金紙，在祭典結束後，信眾以銅鑼樂儀開道相迎，將2艘王船抬至食水嵙溪番社嶺橋岸邊燒化，王船順著溪水漂流，信眾在番社嶺橋上雙手合十，恭送洪府王爺雲轉祖廟。

大源宮廟方人員指出，洪府王爺信仰始於清朝，相傳王爺公來自福建漳州的祖廟，明末清初隨船庇佑先民渡海來台，先在龍井區福順宮奉祀，後來由當地居民恭請洪府王爺神尊，前來新社區大南里恭奉。信眾於每年中元節，在食水嵙溪舉辦「送王船」祭典儀式，讓洪府王爺返回祖廟。王船早期以竹筏放置米、炭、鹽，後來改以紙糊製作，滿載金紙。

白冷圳社區促進會創會長徐炳乾說，由於食水嵙溪護育白魚，白魚護育棲地是在番社嶺橋上游，燒王船儀式是在番社嶺橋下游舉行，不影響白魚棲地環境。