蔡總統嘉義勘災 災民包圍5分鐘陳情

2018-08-25 14:53

〔記者曾迺強／嘉義報導〕南台灣淹大水，總統蔡英文今天下午到嘉義縣勘災，朴子市竹村里的受災戶向蔡英文高喊「水都退了，這些高官才來」，並成群包圍蔡英文約5分鐘，反映淹水問題；蔡英文允諾，會要求縣府、第五河川局等單位儘速解決淹水問題。

竹村里民張仁彥原要向蔡英文遞交陳情書，內文指包商在鴨母寮大排施工不當，造成村落前晚起泡在水裡，直到今早才消退，最後由朴子市長王如經代收；居民陳小姐也當面向蔡英文反映，部分抽水機老舊，甚至無作用，希望縣府等有關單位解決。

相關影音