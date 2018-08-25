竹塹中元城隍祭遶境賑孤 街頭熱鬧滾滾

2018-08-25 16:03

〔記者王駿杰／竹市報導〕鞭炮齊鳴、鑼鼓喧天！新竹市2018竹塹中元城隍祭今天進入活動高潮，下午1點由都城隍爺公率領的「奉旨遶境賑孤」隊伍，來自全台各地、千餘人的宮廟陣頭從城隍廟出發，雖然天公不作美，但仍吸引許多民眾駐足旁觀，市區街頭熱鬧滾滾。

市長林智堅表示，新竹都城隍廟主祀「都城隍．威靈公」，是全臺位階最高的城隍爺，建廟兩百餘年來不僅保存深厚且悠久的中元祭典古禮儀式，更是所有民眾重要的信仰中心。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞指出，市府與城隍廟今年是第四度合作，今年的「夯枷」活動參加人數2384人更是一舉創下歷史新高，相較去年的1834人成長約30%，透過加強網路行銷及各式相關活動，獲得民眾熱烈迴響。

鄭耕亞說明，早期城隍爺出巡時，各地士紳都希望城隍爺到自己家廟或祠堂，讓他們「奉茶」，藉此彰顯家族聲望與地位。

後因北門鄭家多次參與城隍廟修建工作，再加上鄭家出了開台進士鄭用錫等上層仕紳，並獲頒御賜「崇祀鄉賢」匾額，在「文官下轎、武官下馬」的說法下，城隍爺會在途中到鄭氏家廟休息，接受鄭家子弟「奉茶」、「洗臉」並以雞蛋墊底的燕窩湯而後離去，這項「鄭厝貢燕」至今仍然保存著傳統儀式，且是中元遶境最高潮，具地方民俗意義。

市府民政處長張力可指出，今年除了來自全台各地宮廟陣頭上千人共襄盛舉，還特別邀請臺灣T-pop－「鐵四帝舞團」，透過融合傳統陣頭文化八家將步法與流行街舞，讓民眾體驗不一樣的「Jia-Jiang Street Dance」。

另外，臺南市定傳統表演藝術，「宋江四陣」之一的「七股寶安宮白鶴陣」，今天也特別受邀來替新竹都城隍廟站台，讓所有參與的民眾一飽眼福。