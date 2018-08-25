台南豪雨成災被罵慘 這位立委推圖表談治水效果

2018-08-25 13:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因熱帶性低氣壓造成豪雨成災，大量的降雨使得台南市大淹水，林俊憲今日在臉書PO推圖表說明白，希望大家「少口水」，共同協助防救災工作。

從圖表可看出，氣候劇變降雨量愈來愈大，淹水面積逐減少，治水工程發揮成效。101年0520豪雨71毫米，淹水面積1576公頃；103年0812豪雨91毫米，淹水316公頃；105年0906豪雨86毫米/300毫米，淹水小於150公頃；107年0620豪雨58毫米/225毫米，道路積淹小於10公頃，積水約15公分高，雨停之後馬上消退。

市府統計，這波降雨總淹水戶數4685戶，至8月24日19時統計資料，總撤離疏散人數2078人；農作損害尚在通報中，目前有通報資料為畜產損害588萬2377元，主要為淹水所致畜禽動物死亡；水產損害82萬8000元。

市府動員各局處搶救災，但是外界仍批評不斷，質疑治水「破功 」，並成為在野陣營政治抨擊焦點。

民進黨南市立委林俊憲說，卻有人趁此機會大打政治口水仗，視大家過去對台南治水的努力於無物，治水有無效果，當地居民最清楚。面對質疑，他也立即與市府方面了解，請他們針對質疑做出說明，並把重點整理如下。

林俊憲表示，正積極了解各地災情、協助需要幫忙的鄉親，後續也會協助市府向中央爭取救災經費與資源，重建家園，共同努力重建家園。