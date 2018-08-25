「台灣燈會在屏東」啟動行銷 觀光「大聯盟」寄明信片邀請函宣傳

2018-08-25 13:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕最近屏東街頭或是屏東縣政府的機關甚至外縣市的廣告露出，都已能看到「2019台灣燈會在屏東」的標語，不過這個行銷工作，卻有民眾指「還有大半年」就宣傳是不是太早，主辦的大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）和在地業者組成的屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟（簡稱大聯盟）合作行銷台灣燈會，強調「宣傳不嫌早」。

台灣燈會將於2019年2月19日舉辦到3月3日，是燈會舉辦第30年，由於是首度到屏東縣，格外引人注目，未來燈區將分為大鵬灣、屏東市及東港鎮3區，鵬管處保守估計「24天最少最少有400萬人湧進大鵬灣」。

由於是地方罕見盛事，東港在地業者都希望能為觀光推波助瀾，大聯盟常務理事黃育仁表示，各類型業者如旅宿、食品及觀光業者，已有31家業者認購設計明信片及資料夾，以鵬灣跨海大橋、東隆宮牌樓、花瓶岩及美食為主要意象，走可愛風有質感還具屏東味，明信片融入店家資訊，遊客前來消費，就可獲得並寄出邀請其它人再訪，上方的燈會標語，也讓明信片成為邀請函，歡迎國人明年「大鵬灣見」。

不過，遍處都可見到的「2019台灣燈會在屏東」，卻有民眾認為太早宣傳，也有人質疑「這就是燈會的主視覺？」對此，鵬管處雖然感到錯愕，但仍強調，「嚴格來說當年燈會交棒後就已經是隔年燈會的宣傳期」，副處長王玟傑說，國際級的燈會行銷不嫌早，此刻正是要加強宣傳時刻，而代表整個燈會的主視覺及主要logo已於觀光局待審核，請國人拭目以待。