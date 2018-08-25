鬼聯姻！宜蘭萬善公娶九天尊王侍女 新娘「鳳汝」現身

宜蘭清水溝萬善堂萬善公（右）迎娶彰化市西門必應廟九天尊王的侍女「鳳汝」（左），地方傳為美談。（記者湯世名攝）

2018-08-25 13:05

〔記者湯世名／彰化報導〕媲美「鍾馗嫁妹」！今天農曆7月15日彰化市出現罕見的「鬼聯姻」，迎娶的「男方」是宜蘭縣羅東鎮清水溝萬善堂萬善公，「女方」是彰化市西門必應廟九天尊王的侍女「鳳汝」，迎親隊伍浩浩蕩蕩沿途發喜糖，迎娶吉時一到，彰化廟方人員掀開「鳳汝」的頭紗，將萬善公與「鳳汝」送作堆，現場頓時歡聲雷動，由萬善公將「鳳汝」迎娶上轎，雙雙對對開心返回宜蘭。

這樁「神婚」的由來，是今年4月間，宜蘭清水溝萬善堂的萬善公指示要找人會香，經擲筊請示，赴彰化市西門必應廟會香3天，首日萬善堂總幹事李錫叁在彰化市一家旅館過夜時，夜裡有一名女子入夢，但沒有說話，回宜蘭後，李錫叁3天都睡不好，擲筊請示萬善公，才知萬善公被西門必應廟九天尊王侍女「鳳汝」的美貌給煞到，返回宜蘭後念念不忘。

為串起這份罕見而難得的姻緣，雙方決定結為親家，今年6月九天尊王聖誕日，由萬善公循古禮準備六禮，還有項鍊及喜餅到彰化市提親，並擇定今天農曆7月15日遵循古禮迎娶。

清水溝萬善堂人員數百人今天浩浩蕩蕩抵達彰化市，迎親隊伍從火車站出發，沿途發喜糖、喜餅給民眾分享喜氣，敲鑼打鼓、施放煙火熱鬧萬分，西門必應廟也備妥500桌供桌迎接。

萬善堂總幹事驚呼：新娘長相跟夢裡一樣

為了這樁喜事，西門必應廟特地請師傅雕刻一尊「鳳汝」的素身，供在九天尊王一旁，待萬善公神尊上桌，良辰吉時一到，彰化廟方人員掀開「鳳汝」的頭紗，串起這段姻緣的李錫叁也特地上前觀看，大喊：「新娘子長相跟我夢裡的一樣！」現場響起熱烈掌聲。

西門必應廟，是彰化市主祀九天尊王的百姓公媽廟，與萬善堂相同，主要收祀無主男女枯骨，集堆成塚立祠祭祀，一般傳統民俗上多是為「陰廟」，這次傳出雙方因會香而結為親家，成為美事一樁，地方民眾也嘖嘖稱奇。

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