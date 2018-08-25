淹水救助門檻50公分被怨太高 南市府：中央統一標準

2018-08-25 13:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「0822」豪雨成災，台南低漥或偏遠地區重災區淹及30至50公分以上，甚至是幾乎「全村」封閉，台南市府公布淹水戶救助申請門檻要淹水50公分以上，讓受災戶哀怨「門檻高又錢很少」！

市府公布救助措施，符合住屋因水災淹水達50公分以上且有居住事實現住戶（不限設籍），以1門牌為1戶計算，可在10天內向區公所提出申請，經公所勘查符合標準者，每戶將發給5千元救助金，可向各區公所社會課或社會局社會救助科詢問。

民眾抱怨說，「5000元救助金能買什麼？麻豆家裡積水至膝蓋，而且地基已墊高還淹，難扺外面淹水100公分，傢俱、冰箱泡水，重演88水災災情」、「不曉得50公分怎麼訂的，難道10公分的就沒災損了，沒50公分的只能自己吞了」「補助5000元不是50萬元，程序手續證明一堆」！

不過，也有民眾認為，政府已經努力搶救，「這是天災，政府有這份美意就行了，更重要是的要做好治水工程」。

市府也解釋，這是中央統一標準，因補助標準涉及地方財政負擔，且淹水救助屬生活急難救助，非財產損失的填補，因此該深度標準，中央維持現行標準。

但也有民眾表示，淹水深度未達50公分的救助，內政部曾函釋，各地方政府可依給付行政原則，自訂救助規定，莫拉克風災時，就部分縣市政府考量以民間捐款以慰助金方式辦理賑助。