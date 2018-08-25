馬英九為「以核養綠」催連署 四叉貓要合照不挺核四

2018-08-25 13:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕蔡政府上任後提出2025年非核家園目標，並積極發展綠能，但遭到擁核人士質疑，並發起「以核養綠」公投連署，前總統馬英九今現身擔任志工，在台北車站向民眾發放成案連署書，號召民眾用民主決定國家能源政策發展方向。

以核養綠公投連署遍地開花，包括前行政院長江宜樺、陳冲、劉兆玄等多為前政府高官，也分別在捷運西門站、忠孝復興站、南港citylink、新竹火車站等多處向民眾發放成案連署書，聲勢浩大。

馬英九所在的台北車站，吸引上百名民眾前來捧場索取連署書並合照，他表示，他一直主張穩健減核，要邁向非核家園必須有穩健的能源政策，而以核養綠的理念跟他一致，這是核綠並存的方案，在這之中更要努力發展再生能源，但不必因此排斥核能。

不過現場也出現反核人士，鹽寮反核自救會總幹事楊木火在連署站前方舉著「反核四」布條，與馬英九發放點遙遙相望。楊木火表示，不是來嗆聲，民主社會擁核者可以表達立場，反核者一樣可以表達立場，他只是來表達堅決反核。

訴求婚姻平權的網路紅人紅四叉貓，也到現場排隊跟馬英九合照，他說包括蔡英文或檯面上政治人物都合照過了，獨缺與馬英九的。雖然他個人認為還是需要核能，但目前種種資料顯示核四還是有其危險性，對於重啟他有疑慮，並不支持。

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