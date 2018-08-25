小蝦米樂團二度訪長青 送上「祖父母節」禮物電視機

小蝦米樂團結合善心人士送愛到長青，阿公阿嬤們好歡喜。（記者陳賢義攝）

2018-08-25 13:02

［記者陳賢義／台東報導］台東關山小蝦米樂團月初應邀前往台東市長青養護中心表演，輾轉得知中心各樓層電視不是老舊就是故障無法收看，心疼老人家欠缺打發閒暇的陪伴，團員回去向熱心公益的魏瑞廷提及，很快的就募集到3台電視，更加碼送上20餘台電扇提供中心汰舊換新，今日團員們再度回到長青，帶來不只是音樂更是社會滿滿的愛。

樂團不只演奏動人的樂曲，更意外牽線成為送愛關懷老人的天使。選在「祖父母節」的前夕，小蝦米樂團二度造訪長青，團員們先為阿公、阿嬤們演奏經典老歌拉開序幕，接著重頭戲登場，送上「祖父母節」禮物電視機，養護中心主任陳美惠開心直呼這是上帝的恩典。

活動發起人魏瑞廷表示，得知養護中心電視老舊故障，心想老人家其實生活起居作息很簡單，電視往往成為陪伴打發時間的主要來源，因而號召好友群來個快閃送愛到長青活動，不到半小時就順利達標。

陳美惠除感謝魏瑞廷和樂團帶來這份「天上掉下來的禮物」，並表示在逐漸高齡化的台灣還能充分感受到尊重老人及關懷老人的熱情，真的很感動。樂團團員周譽承開心的說，自己力量有限只能用音樂來表示對阿公、阿嬤的關懷，謝謝魏叔叔和他朋友的大愛，尤其看到老人家們興奮的笑容就覺得很有意義了。

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