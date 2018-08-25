基隆原民聯合豐年祭 林右昌：將花3千萬改善會館周邊

2018-08-25 12:01

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市原住民聯合豐年祭今天在原住民文化會館登場，各族分別演唱家鄉的傳統歌謠，並穿插其他才藝的演出，場面相當熱鬧，基隆市長林右昌說，市府將斥資3000萬元改善原住民會館周邊環境，提供大家更好的活動空間。

今天上午豐年祭活動開始前，首先由10名穿著傳統服飾的阿美族勇士，列隊跑步到市府門口，向林右昌傳遞豐年祭即將舉行的訊息，並在傳統歌舞聲中，邀請林右昌參與原住民聯合豐年祭典，活動在傳統、莊嚴的祈福祭祖儀式下，揭開序幕。

上午活動內容包括各原住民地區、文化會館舞蹈團的迎賓舞蹈表演，以及百人共同祈福與同歡的大會舞，今年基隆市姊妹市韓國尚州市，由副議長金台熙率團前來參訪，也一起參與豐年祭，手牽手跳起大會舞，讓此次基隆行留下深刻印象。

林右昌致詞指出，舉辦豐年祭的活動，除了祈求祖靈庇佑豐收，也是為了讓原住民的文化及語言能夠向下傳承，他還向大家宣布一項好消息，市府向中央爭取2500萬經費，配合自籌460萬元，將針對原住民會館及海濱國宅周邊環境、步道等進行整理，提供原住民朋友更好的活動空間。

民政處表示，在中午的千人共享原味豐年餐宴後，下午活動由泰雅族樂舞表演進行開場，再來是下午場的原住民傳統舞蹈競賽，力與美的歌舞呈現，讓民眾沈醉在原住民熱情暨動人的特色文化中。競賽結束後，則是全體與會人員心手相連、歡樂慶豐年的大會舞，在頒獎典禮之後，完成象徵基隆市來年「豐年、豐收」的原住民聯合豐年祭活動。