非洲豬瘟只能撲殺 屏東提供20豬以下小戶免費消毒

非洲豬瘟致死率100%，如傳進台灣將重創台灣養豬產業，防疫所呼籲農戶共同嚴陣以待。（記者邱芷柔攝）

2018-08-25 11:42

〔記者邱芷柔／屏東報導〕近日中國爆發非洲豬瘟，疫情迅速蔓延，從遼寧瀋陽、河南鄭州、江蘇連雲港一直燒到浙江，養豬頭數達124萬頭的屏東縣，佔全國總生產量第二，屏東縣動物防疫所疾呼，非洲豬瘟病毒是肉豬頭號殺手，目前沒有疫苗可用只能撲殺，如傳進台灣將重創台灣養豬產業，呼籲民眾共同嚴陣以待。

屏東縣動物防疫所表示，台灣緊鄰中國且經貿、觀光往來頻繁，必須加強防範警覺防杜病原於境外，才能讓台灣的養豬事業永續發展，目前防疫所也提供飼養豬隻20頭以下小戶免費消毒服務，歡迎有需要農戶，可透過轄區公所獸醫轉介，共同防堵疫病。

台灣今年7月起豬隻及偶蹄類動物全面「拔針」停打口蹄疫疫苗，1年後如果沒有疫情發生，就能從口蹄疫疫區除名，讓台灣豬肉重返外銷市場，但現在還得面對非洲豬瘟威脅，全民防疫工作更顯重要。

屏東縣動物防疫所所長李永文說，非洲豬瘟是一種由軟蜱媒介的高傳染性疾病，且所有年齡的豬都會感染，無論大小，致死率100%，嚴重性不輸口蹄疫，非洲豬瘟病毒生存能力極強，在冷藏肉裡可以存活100天，冷凍保存更可以生存到1000天，豬場內一旦感染這種病毒，就只有撲殺這個選擇。

李永文也強調，嚴格禁止輸入或夾帶來自中國的新鮮或加工肉製品，像是臘肉、金華火腿等，利用廚餘養豬的話，必須攪拌持續加熱至沸騰，溫度須達90度才可餵豬；另外在中國疫病發生期間，若有前往疫區畜牧場進行參訪活動或接觸動物，返國後應自我隔離，一週後再進入養豬場，養豬場也應實施門禁管制並徹底消毒，以確保豬隻健康。

屏東縣動物防疫所也表示，經查獲發生疫情而未通報者，將依動物傳染病防治條例處100萬以下罰鍰，且撲殺動物不補償。