中國首爆非洲豬瘟 高市府籲養豬業嚴防

2018-08-25 11:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中國首爆非洲豬瘟，目前台灣雖尚無疫情，但兩岸相距不到200公里，高市動物保護處呼籲高市養豬業嚴加防範，各養豬場應提高警戒，加強畜牧場門禁管制措施，全力防堵疫病入侵。

市府動保處表示，中國遼寧省瀋陽市近來傳出亞洲首例非洲豬瘟疫情後，又連續爆發2起非洲豬瘟疫情，發生地點位於華中河南與華東江蘇連雲港，疫情似有逐漸南移趨勢，中國目前正緊急撲殺罹病豬隻，以防堵疫情擴大。

動保處指出，非洲豬瘟最早在歐洲傳播，以每年約100公里速度向東部擴散，去年3月達到俄羅斯的伊爾庫茨克。歐洲為了防堵疫情，從2013至2018年已花費5千萬歐元，但因歐洲豬隻飼養型態採戶外飼養，容易與野豬接觸造成感染，導致疫情無法控制。

動保處說，由於亞洲豬肉消費量佔近全球一半，近來中國疫情格外引起國際關注，該病豬隻急性感染死亡率可達百分之百，目前無疫苗及藥物可用，病原可透過廚餘、病豬的分泌物、排泄物，及節肢動物叮咬造成傳播，豬隻感染後典型特徵是皮膚會潮紅及廣泛性內臟器官出血。

動保處說，目前台灣雖尚無疫情，但與因海峽對岸中國相距不到200公里，一旦國內發生疫情只能以撲殺作為清除手段，對養豬產業將產生極大衝擊，但因該病非人畜共通疾病，不會傳染給人，民眾不需過度恐慌。

處長葉坤松表示，養豬業者平時應減少出入疫區警戒國家，若近期有前往中國者，返國後應自主隔離1周後，才得進入豬場；平日應落實門禁管制、畜牧場消毒等生物安全措施。

他呼籲廚餘養豬業者，廚餘收集後應以高溫蒸煮，方可餵飼豬隻，以防止病毒滋生或傳播疫病，如發現可疑疫情，應立即通報動物防疫單位，以及時採取必要處置，最重要的是，請一般民眾切勿從國外夾帶肉製品入境，以免將病原帶入國內。