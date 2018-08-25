嘉縣埤子頭排水滯洪池卡關 賴揆允協助

2018-08-25 11:24

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣受豪雨轟炸，18鄉鎮災情慘重，行政院長賴清德今天到新港鄉到埤子頭排水視察，嘉義縣長張花冠陳情埤子頭排水滯洪池因涉及私人土地、須徵收，但案子送交內政部地政司都未獲同意，賴清德現場允諾，滯洪池的想法，與政府正推動的逕流分擔、出流管制政策符合，一定全力支持。

賴清德表示，政府正推動「逕流分擔與出流管制」，意指如果是公園等公共建設，就該加強滯洪功能，讓該區域內分擔逕流，私人開發區域也要分流管制，所以嘉縣提出的滯洪池興建符合該理念，將責成內政部長徐國勇協助解決。

他強調，治水是辛苦的漫漫長路，每分建設都有一定的效果，目前防洪治水除需民眾支持完成，也會根據各縣市區域特殊性，提高防洪標準。

張花冠簡報說，嘉義10大水系已用水利署約96億元等經費陸續建置，然而埤子頭雖已完成堤岸、抽水站等工程，卻只有一個出口將水排出北港溪，需要增設滯洪池容納強降雨水，然而滯洪池土地屬於私人土地，117名地主有53%不同意，送案子到內政部地政司，卻不同意通過，有如大門施工，但滯洪池等沒做好，（裡面）一定會淹水，涵蓋面積包含新港、溪水、民雄、大林等鄉鎮面積約75平方公里，比嘉義市面積還大，影響人口將近20萬人，希望院長顧及大眾的權益，請內政部幫忙，讓土地能順利徵收。

立委陳明文表示，埤子頭排水滯洪池原本今年計畫完成，但至今土地徵收仍未完成，希望院長明確裁示，如內政部有審查意見，應明確跟縣府講，還是縣府、鄉鎮公所與地主協調時，沒辦法提出照顧方案，使得地主反彈？希望將全案盡快解決。