雨神同行 芭蕾舞劇《失落的幻影》今晚台南登演

2018-08-25 10:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南文化中心2018品牌節目《失落的幻影》芭蕾舞劇，將於今（25）日晚上登演，雖然碰上下雨天，舞團全力投入，將以音樂與舞蹈之美感動觀眾，希望帶來「雨神同行」的完美表演。

這部戲是台南文化中心的年度大檔表演，由福爾摩沙芭蕾舞團藝術總監余能盛及長榮交響樂團合作的全新芭蕾舞劇。

台南文化中心表示，全劇音樂由長榮交響樂團現場演奏，並由音樂總監葛諾．舒馬富斯（Prof. Gernot Schmalfuss）親自指揮，另外舞團邀請兩位曾獲羅馬尼亞阿拉德「芭蕾奧運會比賽」第1名，現任羅馬尼亞布加勒斯特國家劇院芭蕾舞團首席舞者Cristina Alexandra Canila Dijmaru及Bogdan Stefan Canila合演。

此外，以舞台裝置抽象的象徵影像及舞蹈肢體美學雙向同時進行，搭配強烈舞台情緒的音樂，演出一幕幕人禍與環境變遷造成的悲歡離合，敘述環保重要性與警惕性，以及對文化永續發展的省思。

台南文化中心表示，製作品牌節目除讓在地優秀舞蹈表演人才有發揮的舞台，台灣舞者密集與國外頂尖芭蕾舞者排練，更能從中學習舞技並提升視野，期待培育出更多躍上國際舞台綻放光芒的舞者。

《失落的幻影》於今晚7時30分及明（26）日下午3時，在台南文化中心演藝廳各有1場。