南市迄今早 仍有45座橋梁、177條道路封閉

2018-08-25 09:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕受到「0822」豪雨影響，南市今日早上尚有45座橋梁及177條道路封閉，市府提醒民眾避免前往或改道而行，而且據氣象預報，週日還有一波西南氣流來襲，因此市府持續開設應變中心，全力戒備。

市府表示，這波降雨已逐漸變小，雨勢和緩，部分區域積水退去，市府動員各局處及區公所利用時間協助受影響地區恢復交通、清理環境，儘快幫助民眾恢復家園，至於受影響比較嚴重的區域，也會持續密切關注，隨時因應。

●封閉橋樑

1.新營區：急水溪土庫里過水便橋等5座、延平路新營橋

3.歸仁區：石安橋、中路橋

4.新市區：崙頂2號、崙頂1號橋、虎山過水橋、潭頂潭永橋

5.永康區：鹽水溪浮水橋

6.關廟區：高苓橋、南雄橋

7.仁德區：潭稅橋

8.山上區：中平二號橋

9.白河區：南99線柿子坪橋、南99線大埔橋、165線頭前溪橋、舊甘宅橋、甘宅橋、頭前溪橋（草店往蓮潭）、內洲橋、慈明橋、嘉南橋、潭上橋、竹北橋、善偉橋、春暉橋

10.東山區：165線青葉橋、龜重溪橋、行祥橋、南81線急水溪橋

11.柳營區：165線忠義橋、南81往龜重溪橋引道

12.後壁區：八掌溪2號橋（後廍里南85外環道，往鹿草方向）、台一線八掌溪橋、新嘉二橋

13.麻豆區：麻善大橋

14.新化區：新化高爾夫球場旁路橋、牛稠橋、崩溝溪橋

15.鹽水區：下林過水便橋、舊營二號橋

16.學甲區：平和里急水溪橋

●道路封閉

1.東區：裕農路涵洞、裕信至裕平路裕義路段淹水、林森長榮往府連東路

2.新市區：三舍涵洞、南144線新東橋東側防汛道路（西向東）、南144線（長泰教養院前）、鼎柴路、富強路進新港社大道、南144線自來水到貝森朵夫路段、樹谷大道及看西路機車道、中山路13巷、水管路、三舍活動中心前、新港社大道往致興工廠前連絡道路、永就中醫、道爺路口往新市、豐華里啟德公司對面

3.官田區：南119線（社子往中脇路段）

4.將軍區：南18線廣山里路段、將軍里金興宮至將富派出所路段、南24線西和段（西湖）道路至台17線、忠嘉里北嘉恩澤宮往南21道路、仁和里往中洲（箍寮橋）路段、南19線苓和往華宗橋路段、南1線埔里巷口

5.七股區：南31-1線（台17線往溪南里方向）、三股產業道路（鄰近三股32-4號）、南31-1往溪南里方向、176線與173甲線路口（南下）、176大寮里段及龍山段、南26及南28線（大潭後港城內段）、173線國姓橋下、台17線三股台糖加油站至七股溪橋北向車道、南33線看坪里賜伯大地、南33-1線樹林國小往寶安宮方向道路

6.西港區：南40線（中港往西港大橋路口）、南47線（後營往子龍方向）、173線往八份農路、港東國小前道路、曾文溪左岸防汛道路（西港大橋往新復里道路）、文化路69巷往南45線產業道路、南51線下宅子段（翔意生技前）道路

7.善化區：福隆科技前、建業路-近光文陸橋、亞蔬前道路（台19甲）、建業路-近光文陸橋、文昌里亞蔬前道路（台19甲）、六德里東勢宅-近大同國小（南122）

8.安南區：安中路一段220巷口、長溪、怡安路口、長溪路一段、安中一街與安中路口、本原街一段97巷155號前、長溪路三段40巷口、安吉路1段999巷及本原街與安吉路口、安中、怡安路口至安中、同安路口路段、本原街三段159號前、安和路四段533巷口、十二佃路、安中路與同安路口、公學路4段124巷口、安中路4段至北汕尾路口、大聖路全線、安吉路一段北上（安吉路一段601巷北上到南下由安吉路與安中路）、海佃路二段與安吉路口、安中路5段（育英街至北汕尾路口）、安中路2段（北安路至同安路口）、同安路段（46號至怡安路口）、安明路4段南下路段（城北路138巷口附近郭副議長服務所前）

9.南區：台86萬年便道、中華南永成路口機車道、中華南路二段233巷

10.永康區：永康大灣交流道南下便道、崑大路與大灣路雙向封閉往大灣交流道方向、復興路26巷

11.仁德區：崑崙路涵洞

12.關廟區：深坑橋旁、新埔二街、阿輝土雞城前、文化街45號前、長榮街

13.佳里區：佳話里4號前（南24線7.5公里處）、南26線延平農會分部至派出所路段、文化西路（福南山莊前）、176線（菜寮橋路段）、萬泰水塔往七股方向（大寮橋北側）

14.學甲區：中正路與華宗路口、大順路（學甲工業區）、中洲里南1-1線中洲路段、新達里174線與南53線路口、宅港里台19線德安寮路段、明宜里天水路、明宜里中山路、明宜里重信路、明宜里信義路、明宜里民權路、明宜里宮西路

16.北門區：錦湖國小前（南二線）路段、（蚵寮里）主2線路段、南15線永隆宮前路段

17.麻豆區：海埔里埤子尾54-1號前道路、海埔海浦16-5號前道路、北勢里東平寮過西平寮涵洞、北勢里北勢國小南側圍牆道路、小埤里新生南路114巷、新建里中山路179之12號前道路（碗粿蘭附近）、小埤里麻豆區工業路、中山路與新生北路口、南57線高速公路下涵洞

18.南化區：台20線約51公里處土石滑落

19.新營區：開元路機車道、舊廍1號、金華路、王公里大公街、長榮路南側路段、南75線往舊部高速公路涵洞、土庫卯舍往復興宮方向

20.後壁區：茄苳里往安溪寮納骨堂道路、菁寮里南85線（梅鳳餐廳前）、墨林里南82線（菁寮國小至菁寮市場、農會）、侯伯里三公府後方、仕安里仕安合作社前（五甲路）、新東里南85、南78交接處道路、台1線258K+200~258K+500、墨林里德馨宮旁道路

22.山上區：平陽里山本花園道路、南184市道往玉峯里牛稠埔路段、南184（玉峯大橋到中坑）

23.鹽水區：南門路80巷9號至53號、水秀里七歲姑娘廟前道路、橋南里南太路69巷13號至29號、歡雅里3鄰60-1、 60-2、下中里中莊國小前、橋南里四維路200巷至新中路、舊營里4鄰陳聖宮周圍道路、橋南里南門路70號、橋南里忠孝路117號、水秀里清湶路靠鹽水國小道路、水秀里南榮科大至新晟水泥南74線道路積水、後宅里後寮2鄰17號進水入戶、武廟里文武街72巷路面積水、岸內里北門路淹水

24.柳營區：中埕里代天院、八翁里中山西路吊車場、果毅李鯉魚宮南湖大排旁道路、鹽埕路291巷26弄活動中心旁

25.安平區：水景橋東側

26.下營區：大屯里174線國道一號下道路淹水、賀建里174線往龜仔港方向道路淹水、營前里健康路200巷道路積水、後街里中正北路往坔頭港國道1號涵洞下積水、新興里台19甲裕隆街往東至63線道路積水、中營里台19甲線11.5公里處聖王宮旁產業道路積水、西連里南59線往下營及麻豆方向道路積水、仁里里武承恩公園旁仁里街道路積水、建賀里火燒珠橋往柳營八老爺方向道路積水

27.安定區：國8橋下市區道路、港南里國8橋下西向道路、港南里239-10號前道路、新吉里保安宮前道路、中沙里與安南區交界夫妻樹前、六嘉里市道178線15號前（龍虎公園前路口）、中沙里82號-116-1號前道路、港口里231號至245之10號

28.東山區：175線16.7K處往冷水坑部落道路、175線13.4K處往龍湖山部落道路、104-1線往山河巖部落道路、曾文水庫往五叉溝部落道路、孚佑宮往茄苓九湖部落道路、175線16.7K處往冷水坑部落道路、南99線（過嶺腳）、楠81線北勢寮往安溪方向

29.白河區:南101過春暉橋段、白河橋防汛道路、175線往白河方向1公里處、175線往172乙線（往水火同源）約7.3公里處、南97線7公里處（六溪里往南寮方向）、172線40.1K處

30.楠西區：174線六甲隧道（40.7K）至水庫路口（55K）

31.歸仁區：保大路三段366巷、大廟五街131巷及大廟里保大路366巷