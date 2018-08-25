不放棄！50多隻狗狗險遭滅頂 民眾被咬傷繼續救

民眾冒雨涉水救援，將50多隻流浪狗救出。（民眾提供）

2018-08-25 08:24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣從前天到昨天（24日）傍晚大雨不斷，造成嚴重淹水災情，嘉義市關懷動物生命協會位於嘉義縣水上鄉收容流浪犬的地點大淹水，50多隻流浪狗只能游泳，站不到地，許多狗站到高處待援，模樣悽慘，協會透過自由時報電子報向外求援，多位民眾冒雨前來救援，將流浪狗全數救出，不放棄每個珍貴的生命。

嘉義縣各鄉鎮市淹水情形嚴重，消防救援單位頻頻出勤救援受困民眾，嘉義市關懷動物生命協會在水上鄉柳鄉村收容50多隻流浪犬，收容處大淹水，昨天中午時快要滅頂，狗兒在水中游泳，爬到籠子上哀嚎，協會人力和器材不足，向外求援，希望協助棧板和鐵絲網等。

愛心賴姓老師一隻隻把狗抱出來，過程中還被狗咬傷，送醫打針後繼續搶救，有青年看到新聞報導前來救援，更有熱心民眾送棧板來，嘉義縣家畜疾病防治所人員也前來協助，後來終於將狗全數救出，讓協會人員感謝又感動。

民眾冒雨涉水救援，送棧板等器材幫忙。（民眾提供）

民眾冒雨涉水救援，將50多隻流浪狗救出。（民眾提供）

多位民眾冒雨前來救援，將流浪狗全數救出，不放棄每個珍貴的生命。（民眾提供）

50多隻流浪狗被救出。（民眾提供）