台女國外裸拍無極限 尺度太誇張遭網友砲轟

楊勾勾不僅拍攝上空照，還將內褲脫下，尺度相當大膽。（圖擷取自Instagram）

2018-08-25 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕巨乳無法聚人心！美食部落客、JKF女郎「楊勾勾」由於身材火辣、敢露敢拍的態度，吸引不少死忠粉絲，但她上月到美國、加拿大旅遊，經常在公共場合野外露出，放送游走尺度邊緣的照片，讓她遭到不少網友批評，「別在國外這樣亂脫，人家會以為亞洲女生都很隨便！」

楊勾勾上月到美加旅遊，途經班夫國家公園、哥倫比亞冰原、拉斯維加斯等知名旅遊景點，她在每個地點都進行「解放乳頭運動」，不僅拍攝上空照，還將內褲脫下，尺度相當大膽。

有網友批評，「別再去國外丟臉了」、「這樣合適嗎？」、「這種事拜託別在國外做啊，被發現丟的可不是你的臉」。楊勾勾也不甘示弱回嗆，「別再來這裡臭嘴了」、「她要怎樣教女兒不關我事啊」。

也有網友力挺她，「別理酸民，你就是你，你要怎麼玩的開是你的自由，活出你自己，酸民都是妒忌」、「其實做自己喜歡的事就好，又不影響別人」。

楊勾勾上月到美加旅遊。（圖擷取自Instagram）