嘉縣、高雄3區停班課 今日停班、停課一覽（不斷更新）

2018-08-25 06:44
熱帶性低氣壓引發暴雨，嘉義縣、嘉義市不同調，嘉義縣宣布今天（25日）停班、停課，嘉義市則表示未達停止上班、上課標準。高雄市昨晚宣布，除了瑪夏區、茂林區、桃源區停班停課，其他區域今天全日正常上班、上課。（記者楊金城翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕熱帶性低氣壓引發暴雨，嘉義縣、嘉義市不同調，嘉義縣宣布今天（25日）停班、停課，嘉義市則表示未達停止上班、上課標準。高雄市昨晚宣布，除了瑪夏區、茂林區、桃源區停班停課，其他區域今天全日正常上班、上課。
嘉義市政府表示，只要工作地點或居住地點一處宣布停班、停課，基於安全考量，可以不用出勤。
24日全台各縣市停班停課資訊，將陸續更新：
【北部】
基隆市：25日正常上班上課。
台北市：25日正常上班上課。
新北市：25日正常上班上課。
桃園市：25日正常上班上課。
新竹市：25日正常上班上課。
新竹縣：25日正常上班上課。
苗栗縣：25日正常上班上課。
【中部】
台中市：25日正常上班上課。
彰化縣：25日正常上班上課。
南投縣：25日正常上班上課。
雲林縣：25日正常上班上課。
嘉義縣：25日停班停課。
嘉義市：25日正常上班上課。
【南部】
台南市：25日正常上班上課。
高雄市：25日正常上班上課。瑪夏區、茂林區、桃源區停班停課。
屏東縣：25日正常上班上課。
【東部】
宜蘭縣：25日正常上班上課。
花蓮縣：24日正常上班上課。
台東縣：24日正常上班上課。
【外島】
澎湖縣：24日正常上班上課。
連江縣：24日正常上班上課。
金門縣：24日正常上班上課。
確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主