嘉縣、高雄3區停班課 今日停班、停課一覽（不斷更新）

熱帶性低氣壓引發暴雨，嘉義縣、嘉義市不同調，嘉義縣宣布今天（25日）停班、停課，嘉義市則表示未達停止上班、上課標準。高雄市昨晚宣布，除了瑪夏區、茂林區、桃源區停班停課，其他區域今天全日正常上班、上課。（記者楊金城翻攝）

2018-08-25 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶性低氣壓引發暴雨，嘉義縣、嘉義市不同調，嘉義縣宣布今天（25日）停班、停課，嘉義市則表示未達停止上班、上課標準。高雄市昨晚宣布，除了瑪夏區、茂林區、桃源區停班停課，其他區域今天全日正常上班、上課。

嘉義市政府表示，只要工作地點或居住地點一處宣布停班、停課，基於安全考量，可以不用出勤。

24日全台各縣市停班停課資訊，將陸續更新：

【北部】

基隆市：25日正常上班上課。

台北市：25日正常上班上課。

新北市：25日正常上班上課。

桃園市：25日正常上班上課。

新竹市：25日正常上班上課。

新竹縣：25日正常上班上課。

苗栗縣：25日正常上班上課。

【中部】

台中市：25日正常上班上課。

彰化縣：25日正常上班上課。

南投縣：25日正常上班上課。

雲林縣：25日正常上班上課。

嘉義縣：25日停班停課。

嘉義市：25日正常上班上課。

【南部】

台南市：25日正常上班上課。

高雄市：25日正常上班上課。瑪夏區、茂林區、桃源區停班停課。

屏東縣：25日正常上班上課。

【東部】

宜蘭縣：25日正常上班上課。

花蓮縣：24日正常上班上課。

台東縣：24日正常上班上課。

【外島】

澎湖縣：24日正常上班上課。

連江縣：24日正常上班上課。

金門縣：24日正常上班上課。

確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主

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