08/25 各報重點新聞一覽

2018-08-25 07:11

自由時報

台中市長選舉 本報民調》林佳龍38.52％ 盧秀燕32.41％

台中市長選舉兩強交鋒，根據本報最新民調結果顯示，尋求連任的民進黨籍台中市長林佳龍獲得三十八．五二％的支持度，代表國民黨出征的盧秀燕則獲三十二．四一％選民支持，雙方差距為六．一一個百分點，另有二十九．○七％受訪者尚未決定。

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熱低壓才走 西南氣流接著來 中南部明起連4天豪雨

熱低壓肆虐兩天，中南部豪雨成災，雲嘉南多處慘泡水中，沿海鄉鎮市更是汪洋一片，災害應變中心統計，這波豪雨多達一千一百處地區淹水，並造成一名台南市長者不慎跌倒落水溺斃及十一人受傷，嘉義縣和屏東則傳出嚴重的禽損和農損災情。

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喝酒有害 沒有所謂安全量

一份針對酒精對健康之影響的最大規模與詳盡的最新研究指出，攝取酒精根本沒有安全量，即便小酌也有害健康與增加死亡風險；每天飲酒使得全球每年多十萬人死亡。此外，該研究還將二○一六年全球二八○萬人的死因歸咎於酒精。

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蘋果日報

暴雨淹7萬人 4死 賴揆：這麼大雨 哪個城市不會淹

熱帶性低氣壓帶來的暴雨，持續侵襲中南部。雲嘉南高屏5縣市共28鄉鎮市、40個行政區成水鄉澤國，全是黃色汪洋一片，近7萬受災民眾苦不堪言，讓人揪心；高雄市前天大樓鷹架倒塌砸中3騎士，釀2死1命危，命危女騎士昨不治，成3死，而台南也傳出一名82歲獨居老翁住家淹水，下樓時疑不慎跌倒溺斃。

吳宗憲兒 寫悔過書換緩起訴 上繳國庫50萬 憲哥怨：史上最重

綜藝天王吳宗憲兒子吳睿軒（藝名鹿希派），19日在IG限時動態發表「炸市府」恐嚇文，士林地檢署昨上午首度傳喚吳睿軒到案，要求他當庭寫悔過書，下午火速將他依恐嚇公眾罪緩起訴1年，另須繳50萬元給國庫。吳宗憲得知後無奈說：「這是史上最重判決（應為緩起訴），原因就因為『吳宗憲』3個字。」對於兒子受到他的盛名之累，讓他難以釋懷。

聯合報

暴雨襲南台 賴清德：台灣有強韌的抗災能力

熱帶性低氣壓挾帶暴雨造成南台灣多處災情。行政院長賴清德昨天表示，此次熱帶低壓在南台灣降雨又大又急，相對於今年七月份日本關西地區的雨量有過之而無不及，「顯示台灣強韌抗災能力」。

體操／再報喜！ 唐嘉鴻單槓完美摘金

過去亞運從未拿過的體操金牌，中華代表團在雅加達亞運一拿就是兩面，前天先在地板決賽摘下銀牌的體操好手唐嘉鴻，昨天的男子單槓決賽率先出場就獲得最高分，並完美摘金，也成為「鞍馬王子」李智凱在鞍馬奪金後的另一位歷史締造者。

中國時報

超猛唐嘉鴻 單槓封王

23日才在雅加達-巨港亞運體操地板項目，拿下我國亞運史上體操首銀的唐嘉鴻，24日又在單槓率先登場，更拿下14.725分摘金，打破從1990年北京亞運後，單槓項目由中日壟斷局面。本屆亞運1金1銀的他，共獲675萬國光獎金！

中央山脈阻擋 養出媲美颱風雨炸彈

熱帶低壓襲台，氣象專家吳德榮昨表示，由於中央山脈破壞低壓結構，導致其速度減緩，低壓從屏東沿著台灣西側緩慢北上，中南部降雨時間長、累積雨量多，高雄新興日雨量高達545mm，各處才會有淹水災情。今低壓離台後雨勢就會減緩，不過周日將有一波新的西南氣流影響，中南部會開始降雨到下周四。