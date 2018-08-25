搶通了！台26線漏夜趕工 恢復雙向通行

台26線土石流處經養護單位漏夜挑燈夜戰已搶通。（記者陳彥廷翻攝）

2018-08-25 00:56

［記者陳彥廷／屏東報導］熱帶低氣壓為南台灣帶來大雨，其中往返恆春半島的幹道台26線，昨天（24日）一早更在6.5k處發生土石流，一度封路，所幸，經過公路總局養護單位的不眠不休清除土石，在今天零時左右傳來好消息「搶通啦！」。

該路段從早上6時許左右被發現到土石流，經過雙向封路大約5個小時後，先搶通南下車道單線雙向通車，不過因為今天就是中元節，返家者眾，加上就在恆春還要舉辦今年唯一的民俗盛事「搶孤」，且又是暑假最後1個週末，通往國內知名旅遊景點恆春、墾丁的幹道，預期將出現大量車潮，搶通成為當務之急。

公路總局第三區養護工程處因為轄區內有不少路段都有淹水災情，因此今天是隔外忙碌，從早清到晚，就為遊子、遊客清出一條乾淨的返鄉路，經過挑燈夜戰，剛剛傳出已經搶通的好消息。

屏東縣政府表示，0823豪雨造成台26線6K+500的土石坍崩，經影響北上車道，已全線搶通完成，今天的路線將回復正常雙向2+1車道通行；部分等待消息的決定今天白天是否返家參加普度的恆春鎮民，見養護單位漏夜在清除土石，是感動的直說「辛苦了！」。