雞籠中元祭最高潮！ 煙火照夜空、水燈逐浪頭

一年一度的「雞籠中元祭」重頭戲放水燈儀式，25日凌晨於望海巷海邊舉行。（記者羅沛德攝）

2018-08-25 00:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕傳承164年的「雞籠中元祭」今晚進入最高潮的「放水燈」，吸引大批人潮觀賞；由於今晚適逢周五夜晚，望海巷會場湧入許多民眾搶拍，璀璨煙火照亮夜空，賴姓水燈頭在宗親護持下進入水中，由救難人員在水中點燃水燈頭，指引水中孤魂上岸接受陽間供品飽餐一頓。

24日晚間6點半舉行中元祭祭典的重頭戲─放水燈大遊行，各姓氏宗親會的主題花車及演出團隊接連登場，行政院長賴清德不僅應邀出席，更與今年輪值主普的賴姓宗親會一起踩街遊行，讓今年的中元祭格外具有意義。

「雞籠中元祭」被列為台灣無形文化資產，從農曆7月1日老大公廟開龕門儀式後，傳承上百年的祭典科儀依序展開，至今晚的「放水燈大遊行」達到最高潮。

市長林右昌致詞時，特別感謝主普賴姓宗親會的努力，更感謝賴清德院長的蒞臨，讓雞籠中元祭更添光采，每年的雞籠中元祭都力求傳承文化並尋求突破與創新，去年以舞蹈演繹中元祭的歷史內涵，今年則由九天及十鼓用激烈澎湃的鼓聲，營造當年械鬥尬陣的氣氛，過去在漳泉械鬥之後，地方希望以拼陣頭取代械鬥流血衝突，在較勁過程中促進族群融合，由15個姓氏輪值主普，別具歷史意義。

放水燈大遊行在開場演出後，由市警局重機車隊做前導車隊，雄赳赳、氣昂昂，震撼引領今年主普賴姓宗親會遊行隊伍出場，主題花車分別是「客家本色」、「旺旺慶中元，百變基隆城」、「族群大融合」、「翔鷹領航，藍海奇基」、「守護家園」、「飛躍戌戊年狗來」、「賴公賴婆」等，透過基隆海港城意象結合民俗故事，傳達創意與中元祭精神。

放水燈遊行熱鬧結束後，各宗親會的水燈頭花車，深夜11點開往八斗子望海巷施放水燈，在法師焚香祝禱後，水燈頭被依序送到海上，邀請好兄弟到陽間享用中元普度，水燈頭隨著潮汐往外海漂去，民間相傳，水燈漂得越遠，該姓氏子孫也會越興旺。

一年一度的「雞籠中元祭」重頭戲放水燈儀式，25日凌晨於望海巷海邊舉行，水燈在工作人員的推送下，隨著潮流飄向外海。（記者羅沛德攝）

一年一度的「雞籠中元祭」重頭戲放水燈儀式，25日凌晨於望海巷海邊舉行，水燈在工作人員的推送下，隨著潮流飄向外海。（記者羅沛德攝）