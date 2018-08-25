都因假報戶口！父母欄是陌生人 她改3次名終於認祖歸宗

廖恩華的身世曲折離奇，歷經訴訟、尋人、驗DNA等漫長的司法程序，終於尋回自己真實身分，身分證改名換姓也印上自己生母的名字。（記者蔡淑媛攝）

2018-08-25 00:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕48歲的廖恩華身世曲折離奇，改了3次姓名，因為母親未婚生子假報戶口，身分證父母欄是從未見面過的陌生人，從此以別人的身分生活，被投以異樣眼光。兩年前為了正名，她不但要對生母和假父母提告，還要經歷驗DNA、尋人等辛苦複雜的司法程序，今年7月終於認祖歸宗，開心找回真實的自己，領到真正的身分證。

她從假報戶口的「林艷華」，再被生父收養改為「劉凱華」，現在終於正名為「廖恩華」，從母姓並感謝宗教、親友及戶所的協助恩惠，因為身分證生父母、生日都不是真實的，猶如活在謊言，從未過生日，她笑說，今年終於可以過自己的生日了，長期對她歉疚的媽媽也欣慰回應，終於找回女兒了！

廖恩華的身世與正名過程錯綜複雜，媽媽與爸爸相差20多歲，未婚生子，因為家庭保守，沒結婚也不敢報戶口，直到她要就讀小學，父母才以朋友林姓夫妻同齡早么女兒的出生證明為她報戶口頂替，再被劉姓生父收養，雖然與生父母同住，法律卻是別人的女兒。

廖恩華國中時生父病逝，因為當年報戶口時戶政人員手抄騰寫戶籍缺漏，身分證父母欄竟變成林姓夫妻，入學、考試、就業、就醫等必須填寫身分資料時，總是飽受異樣眼光，多年來被迫說謊，後來胞妹出生能在法律擁有真正的父母親，而自己卻與媽媽在法律上毫無關連，覺得自己出生不被祝福，人生毫無價值，自卑又痛苦。

兩年前，廖恩華拿著出生證明和身分證到北屯戶政所要為自己正名，才發現困難重重，回復正確戶籍得透過司法程予，由於生母和假父母涉及偽造文書，即使已逾10年法律追溯期，仍得提告補程序，還要驗DNA，確認親子關係，但假父母早已過世，且雙方從未來往，她向戶所求助，同時寫信給對方子女，只有對方長子回覆，答應驗DNA。

歷經兩年冗長的司法過程，廖恩華自己寫訴狀，多次出庭、駁回、補件，真假父母的偽造文書不起訴，DNA檢驗也確定與生母親子關係存在、而假父母親子關係不存在，終於在今年6月判決與生母的親子關係存在，到戶政所更正出生別、親子關係、終止收養等逾10項變更正項目，終於拿到自己真實的身分證，過程千辛萬苦。

北屯戶政所主任鄭鳳秋說，以前僅有晚報名口要求更正生日，但現在出生證明有電腦連線通報，戶政與醫院等各單位都有連線，以假出生證明報戶口幾乎不可能，看到廖小姐有如此毅力為自己正名，感到喜悅，也希望有相關經歷的人也能勇敢改變。