竹北AI智慧園區 決議變更增設文中用地

針對竹北市「國際AI智慧園區」變更都市計畫案，新竹縣都委會大會審議，在園區內增設約2.7公頃的文中用地，同時也決議排除組裝製造業。（記者廖雪茹攝）

2018-08-24 21:39

［記者廖雪茹／新竹報導］竹北市「國際AI智慧園區」變更都市計畫案，經新竹縣都市計畫委員會大會審議，決議順應民意及教育處的需求評估，在園區內增設約2.7公頃的文中用地，同時也決議排除組裝製造業。

新竹縣政府提出的國際AI智慧園區，獲經濟部工業局審查通過，獲前瞻基礎建設計畫核定總經費9.2億元（中央補助82%，地方配合18%）；但地方認為人口成長快速，當地許多學生卻進不了成功國中就讀，因此由縣議員邱靖雅與多名里長、理事長發起連署，要求增設國中用地。

縣府在6月間舉辦兩次變更都市計畫公開展覽說明會，公展期間，周邊31個社區近3000人連署，爭取增設國中預定地，其中400多人反對規劃產業專區。

縣府國際發展處長陳偉志表示，22日縣都委會大會決議，同意變更計畫內容，在靠莊敬北路側增設文中用地；但為符合產業創新條例中產業專區須達60%的規定，將莊敬一路一塊緊鄰園區的簡易綠地約1.49公頃，也納入整體規劃，使原本長條形綠帶合併成一塊完整的公園綠地。

國際AI智慧園區面積約13.42公頃，經調整之後，產業專區合計約8.42公頃，文中用地約2.7公頃，公園綠地約2.04公頃，其餘為道路等公共設施。另園區內學校周邊道路規劃，也順應民眾建議做調整變更。

陳偉志說，公展說明會中，民眾憂心IC封測、LCD面板等電子零組件組裝業，可能會產生污染；對此，都委會也決議變更產業專區的內容，排除組裝製造業，而以軟體設計、資訊服務、智慧應用服務、資訊及通訊傳播業等研發設計為主。

陳偉志表示，全案經修正後，預計9月底前送內政部都委會審議，爭取在今年底前通過都計審議；按前瞻計畫期程，預定2020年底前完成園區的公共設施建設。