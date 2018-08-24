熱低壓明天遠離台灣 各地留意局部豪大雨

昨天至今受熱帶性低氣壓影響，中南部大雨成災，目前低氣壓已緩慢向西北西移動，明天全台雨勢趨緩。（記者簡榮豐攝）

2018-08-24 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今（24）天中南部及澎湖地區有豪大雨，各地頻傳淹水災情，明（25）天熱帶性低氣壓逐漸遠離，各地雨勢緩和，但仍有局部大雨或豪雨發生的機會，提醒山區和低漥地區外出注意路況；由於降雨加上雲量多，各地高溫約29至32度。「天氣風險公司」指出，週日（26）下半天西南氣流增強，中南部和山區慎防豪大雨。

中央氣象局預報，明天熱帶性低氣壓逐漸遠離台灣，朝西北前進，預計於上午前後登陸福建一帶，但其外圍環流仍影響全台，各地有局部陣雨或雷雨，也有可能發生局部大雨或豪雨的機會，民眾外出記得攜帶雨具；受連日大雨影響，提醒前往山區注意土石坍方，低漥地區慎防淹水。

氣溫方面，明天受降雨和雲量多影響，各地高溫稍降，微熱舒適，新竹以北、宜蘭地區約30至32度，中南部、花蓮、台東地區約29至32度。各地早晚低溫約24至27度。

紫外線方面，高雄地區達中量級，其餘地區紫外線較強，北北基桃、中南部及離島地區達高量級；宜蘭、花蓮達過量級，外出20分鐘恐曬傷，外出記得防曬、多補充水分，慎防熱傷害。

空氣品質方面，明天全台受降雨影響，各地空氣品質大致仍佳，但離島地區可能受中國沿海微量污染物影響，空氣品質較為不佳；北部、馬祖及金門地區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級。

氣象局也提醒，今晚至明晨各地及澎湖、金門、馬祖沿海地區風浪大，提醒前往海邊活動及交通往返注意安全。

而熱帶性低氣壓996百帕，今晚8點位於北緯24.8度，東經120.4度，在台灣海峽北部，緩慢向西北西移動，請在台灣附近各海面及巴士海峽航行及作業船隻特別注意。

台灣苗栗縣外海的上空有一熱帶性低氣壓996百帕，目前朝西北西緩慢移動。（圖擷取自中央氣象局）

明天各地高溫稍降，微熱舒適，新竹以北、宜蘭地區約30至32度，中南部、花蓮、台東地區約29至32度。各地早晚低溫約24至27度。（圖擷取自中央氣象局）

明天高雄地區達中量級，其餘地區紫外線較強，北北基桃、中南部及離島地區達高量級；宜蘭、花蓮達過量級，外出20分鐘恐曬傷，外出記得防曬、多補充水分，慎防熱傷害。（圖擷取自中央氣象局）