嘉義縣大淹水 警員涉水救出數十災民

嘉義縣警方冒雨前往救援受困民眾。（記者林宜樟翻攝）

2018-08-24 20:51

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣從昨天到今天降下超大豪雨，各地都出現淹水災情，嘉義縣警方前往各處幫忙救災，多位警員冒險走進水深及腰的災區，背著民眾送到收容處所，讓民眾感動的說，「謝謝警察先生！」

嘉義縣從昨天到今天各鄉鎮市累積雨量超過500毫米，更有多個鄉鎮市超過800毫米，大雨造成民宅淹水，布袋分局新店派出所所長葉俊哲，警員邱仁維昨天深夜獲報前往新店地區北華村，冒雨救出災民30位，安置在新店收容所；過溝所所長黃貞融，警員王德馨、李季勳昨晚發現縣道161線往新吉莊方向公墓附近車輛落入水溝，雖然該處道路淹水嚴重，仍冒險前往協助，引導救護車救出車內脫困的乘客。

新港鄉埤子村今天傳出有老人受困，民雄分局五組組長蔡輝賓與埤頭所所長方三源連繫國軍，支援悍馬車、水路兩用裝甲車前往協助救災，警方與國軍聯手救災，救援行動不便老人5人、外籍看護1人，安置在新港衛生所內。

今天八掌溪水位已達警戒線，水上分局鹿草所長林進笙發現鹿草鄉三角村6-10鄰區域易因八掌溪溢流淹沒，帶同巡佐李文智、歐啟霖、警員李光桓呼籲住戶撤離，協助村內19名獨居老人載離並安置。

水上分局太保所警員今天凌晨發現太保市勞工住宅有積水情形，所長辜富評與警員羅再成、方紀婷、蔡育昌冒雨涉水協助25位民眾撤離。