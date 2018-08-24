籌備3年 五峰清泉部落部落會議今正式成立

新竹縣五峰鄉清泉（Ulay）部落部落會議籌備3年，今天通過章程正式成立，後續期待透過諮商部落會議，推動清泉風景特定區第三次通盤檢討等重大議題。（記者廖雪茹攝）

2018-08-24 21:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕歷史的一刻！新竹縣五峰鄉清泉（Ulay）部落部落會議籌備3年，但地方分裂嚴重，始終無法坐下來開會，今天通過章程正式成立，後續部落會議將可透過諮商及主動提案建議等方式，推動清泉部落重大議題。

清泉部落部落會議歷經5次會前會，今天由鄉代會主席曾榮貴發動召開，桃山村清泉部落8、9、10、15、16及17鄰等總計192戶中，有105戶出席，超過法定人數半數以上，會中逐條通過部落章程，正式成立清泉部落會議，縣府秘書長蔡榮光、五峰鄉長靳邦忠、縣議員趙一先和神父丁松青等也全程參與。

部落會議主席，會中推舉退休警員葉賢良、桃山村長陳素蓮及Skaru部落群主權行動聯盟發言人喇藺‧猶命等3人，經投票由葉賢良當選。隨即召開臨時動議，通過納入桃山村13及14鄰的民都有部落，以及將軍湯泡腳正名為將軍湯兩案。

「見證歷史的一刻！」蔡榮光表示，清泉風景特定區在2016年展開第3次通盤檢討，但因部落會議始終未成立，無從諮商，因而停擺至今，今後可在部落會議中逐項討論。

靳邦忠表示，經濟部第二河川局現勘，確認第二停車場為未登錄地，占地約1300多坪，他將爭取先行撥用，之後再登記為鄉有地活化。考量地方設攤謀生需求，必須擴大部落市集範圍，因此他提出兩個建議。

其一，是擴大現有文化區都計範圍，將頭目廣場、第一停車場全規劃為市集，車子只停第二停車場；其二，將第二停車場改為部落市集，車子只停第一停車場。在完成規劃之前，他同意先讓部落小販在原民館前和停車場，暫時營業糊口。

另外，清泉風景區原民館等5個館舍，縣府已決議全部移交五峰鄉公所，公所準備將原民館改為遊客服務中心，內部成立清泉風景區及雪霸國家公園入口服務站。上述議題，將待9月部落會議討論。

曾榮貴表示，葛樂禮颱風催毀清泉老街，希望透過部落會議改造，族人團結一致，恢復往日的熱鬧景像。

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