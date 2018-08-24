保健》紅蘿蔔汁扭轉脂肪肝？學者：攝取過多增加肝臟負擔

2018-08-24 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕紅蘿蔔富含多種維生素，有促進兒童骨骼發育、抗衰老、養肝明目等功效，但有網路傳言「每天喝1杯紅蘿蔔汁能逆轉脂肪肝」，對此學者闢謠，過多攝取恐增加肝臟代謝負擔，且不控制飲食及熱量，恐增加罹患肝炎、肝纖維化、肝硬化及肝癌等疾病風險。

據《華人健康網》報導，中山醫學大學營養學系教授王進崑表示，紅蘿蔔中的類胡蘿蔔素是脂溶性營養素，不溶於水，因此人體攝取過量，無法吸收的類胡蘿蔔素將會沉積在手、腳掌，造成皮膚蠟黃；也會進入肝臟細胞，與脂肪一同堆積，增加肝臟代謝的負擔。

「吃得好、動得少」王進崑表示，生成脂肪肝的原因多和現代人吃得精緻，及運動量過少有關。因此他提出3大要點預防脂肪肝的生成：

1.減少攝取空有熱量、營養素相對較少的油炸食品，以及糕餅、甜點等精緻澱粉類食物。

2.每天依「蔬果579」原則攝取蔬果，且以蔬菜多於水果的比例攝取。

3.維持飲食均衡。

據《早安健康》報導，罹患脂肪肝的主因除了常見的飲酒及肥胖之外，高血脂、糖尿病控制不良罹患機率也高；由於脂肪肝沒有明顯症狀，所以患者若不控制飲食及熱量，將容易罹患下列疾病的風險，例如：高血脂、動脈硬化、心肌梗塞及腦中風；脂肪氧化、脂肪性肝炎、纖維化、肝硬化最後演變成肝癌 。

據《台灣肝臟學術文教基金會》調查有高達1/3人口有脂肪肝，是台灣人最普遍的肝病，比例高達43％，其中男性上班族更高達49％。