超慘！雨炸嘉義 淹死40萬隻雞、4400頭豬…

嘉義縣降下超大豪雨嚴重淹水，目前豬隻已淹死4400多頭。（記者林宜樟翻攝）

2018-08-24 19:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕熱帶低氣壓造成台灣中南部降下超大豪雨，嘉義縣最高累積雨量超過8000毫米，各地淹水災情不斷，畜產業損失慘重，縣府初步估計超過40萬隻雞及4000多頭豬被淹死，光畜產業就損失1億5000萬元，由於積水未退，損失數字預估還會持續攀升。

目前光畜產業就損失1.5億

嘉義縣各鄉鎮市2天累積雨量都超過5000毫米，最高超800毫米，豬隻、雞隻溺斃，鵝、鴨隨水飄走，損失慘重；縣府統計豬隻損失4400多頭，雞隻超過40萬隻，鵝隻6200多隻，火雞1700多隻。

民雄鄉菁埔村一處養豬場就有4000隻豬不幸溺斃，嘉義縣養豬事業發展協會理事長張豐欣的豬隻也受創慘重。嘉義縣府農業處長許彰敏說，受災數字還會再增加，將繼續統計損失情形，並請水利單位協助抽水，等水退去，後續將進行消毒等工作。

養殖漁業損失近8900萬元

至於農作部分，損失1000多萬元，主要是二期水稻和蔬菜、西瓜等；養殖漁業吳郭魚、虱目魚、金目鱸、青斑、鰻魚因溢堤流失，造成嚴重損失，合計8900多萬元，其中，虱目魚損失4300多萬元最為嚴重。

嘉義縣豬舍泡水。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣降下超大豪雨嚴重淹水，雞隻死亡40多萬多隻。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣養殖漁業因溢堤流失，損失將近9000萬元。（記者林宜樟翻攝）