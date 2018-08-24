枕頭傳來伴侶呼吸及體溫 大學生探索人機互動

Open HCI人機互動工作坊的其中一個作品《apartner》將枕頭改造成互動裝置，鎖定遠距離戀愛的情侶，可偵測、紀錄另一伴的體溫、呼吸起伏等，並用人型抱枕來模擬，讓科技達到即使不在身邊，仍感受到彼此的親密關係。（記者吳柏軒攝）

2018-08-24 22:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕由企業贊助、集結各校電資領域研究的《OpenHCI人機互動工作坊》已邁入第9屆，今舉辦成果展，不少學生展露新奇概念，如將枕頭化成遠距離戀愛的守護道具，或把衣架改造成互動穿搭裝置，藉此賦予機器「靈魂」，讓大學生探索更多人機互動的可能。

Open HCI人機互動工作坊成果展總召、台灣科技大學電資學士班學生曾維哲表示，活動由趨勢科技協助，並集結台大、政大、中正、成大等多校學生，組成8個研究團隊，搭配各界師資，在6天內探討人機互動的各種可能性，今天凝聚所有成果並報告。

其中有學生研發互動購物車，台大資管系學生蔡佳昱表示，為了幫家長在購物時安撫幼兒，在購物車上安裝感測器與可變化的球，當家長放入鳳梨等尖銳的物體時，球會發光或變尖，或是放入柔軟物體時球會變軟等，讓購物的同時一邊使幼兒學習。

另有學生關注情侶互動，台大網媒所學生楊喬宇說，團隊成員察覺，遠距離戀愛的情侶缺乏彼此間親密互動，因此決定改造枕頭，在枕頭上添加偵測感應裝置，可記錄另一半的體溫、呼吸起伏等，傳遞到遠方的另一顆枕頭，讓另一半抱著枕頭時，就如同感受到愛侶就在身邊。

另有團隊研發智慧衣架《MR.H》，成員之一的中正電機系學生林依融也說，成員多女生，平常有穿搭選衣的困擾，因此決定把衣架擬人化，用互動感測裝置，讓衣架可針對衣物的常穿、少穿等使用頻率，顯露情緒，甚至當衣櫃潮濕還會噴霧器提醒，甚至用拍手、咒語等，讓多個衣架串聯互動，以燈號顯示來建議穿搭等，展現特殊的人機互動衣櫃概念。