會勘高雄積淹水區 許立明：已爭取中央補助強化防洪建設

2018-08-24 23:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市代市長許立明下午前往岡山、永安等區，勘查地方積淹水情況，除對積淹水情況造成民眾不便表示抱歉，同時強調已爭取中央補助，積極強化積淹水區的防洪建設。

許立明傍晚隨即在防災工作會報中，要求相關單位儘量調集已退水區域的移動式抽水機具，支援永安北溝和岡山土庫兩處排水，以加速退水。

許立明今天下午，偕同幾位副市長和秘書長，兵分多路視察包括旗山鯤洲抽水站、美濃東和橋；岡山典寶溪A、B滯洪池、前峰子滯洪池；及永安、彌陀養殖魚塭、抽水站，鼓山台泥滯洪池、哈瑪星抽水站等，加上昨天崩塌的工地鷹架。

許立明表示，他首先到永安區北溝排水視察，發現該處問題在地勢低窪加上排水系統長度過長，所以在排水過程中容易造成溢流狀況，這部分市府已爭取經費進行「永安排水下游及北溝中游護岸新建工程」，並儘速完成施工中的永安聚落截流箱涵工程，改善排水通洪斷面，有效排除積淹水問題，另外也會加強抽水站的效能。

至於目前積淹水仍嚴重的岡山潭底，主要原因在土庫排水道水位太高，造成排水困難，市府已向經濟部水利署爭取五甲尾滯洪池工程，目前正在辦理土地徵收作業，已要求水利局加快作業流程，儘早施作完成。

許立明說，完成後的五甲尾滯洪池滯洪量可達60萬噸，相信能夠達到協助土庫排水調節水量，將多餘的水分洪到滯洪池中，讓排水水道有效運作。

針對目前仍在積淹水狀態的潭底，市府持續與區、里長保持聯繫，並由消防分隊加派兩艘橡皮艇協助居民包括運輸物資、飲食及市民後送，等水退了之後，也將尋求國軍結合我們清潔隊一起協助居民清理家園、環境消毒及大型垃圾清運等工作。