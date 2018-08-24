超暖心！貧婦帶3子買便當 老闆娘只收佛心價還送米

陳婦帶3個小兒去自助餐包便當，平常捨不得買太多菜的陳婦剛領到善款，「每個便當都夾大雞腿、香腸、白帶魚3個主菜」，老闆娘只收260元，還奉送5公斤大包白米。（柯千惠提供）

2018-08-24 19:12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮豐濱鄉37歲陳姓婦人家境貧困，今天帶著3名稚子到吉安鄉一家自助餐店買便當，暖心老闆娘眼尖主動送紅茶給小朋友，得知婦人家境清寒後，婦人買的3個便當，每一個便當都有大雞腿、白帶魚及香腸共3樣主菜，善心老闆娘只收260元，陪同的花蓮鳳林警分局四組警務佐柯千惠說，「這一個便當至少要120元以上吧」，大讚老闆娘也太佛心！

陳姓婦人住在豐濱村，領有中度身心障礙手冊，獨力撫養3名分別是8歲、7歲和3歲的稚子，比她大19歲的丈夫則因重度殘障，目前住在安養院。

陳婦一家是低收入戶，但因名下有長輩留下的老房子，因此每月仍要付1萬5000元費用給安養中心，8歲大兒子又有輕度智障，「一家人有3張殘障手冊」，全家人每個月1萬5200元補助「都拿去繳安養費了」。暑假期間，陳婦每天帶著3個小孩去打零工、砍草、賣菜，等到開學後大兒子和二兒子去上小一、小二，婦人就帶著3歲小子到校門口賣菜，負擔極為沉重。

豐濱分駐所所長吳逢盟得知後，轉介給鳳林警分局，成為分局今年秋節「公益柚子專案」的3個助貧對象之一。

承辦專案的四組警務佐柯千惠說，公益柚子專案的愛心善款要等到訂單確定才會拿到，但是她知道這名婦人的狀況後，開始找資源，希望給了協助，得知到吉安鄉民代表林源富與友人願意捐善款1萬元，今天趁著分局開會的會，請吳逢盟開車載婦人和3個小孩翻過海岸山脈，來到鳳林分局，她與女警黃佳琪再開車載這家人到吉安鄉領取善款。

柯千惠說，領完善款時間約10點40分，回程經過吉安鄉海岸路，孩子們喊「肚子餓了」，於是在附近「東海岸自助餐」買便當，婦人共買了3個，每個便當都夾了大雞腿、白帶魚、香腸「三樣主菜」等，沒想到老闆娘眼尖，主動發現8歲、7歲小男孩「有些瘦小」，先送上紅茶，得知婦人一家情況後，3個便當直接優惠價「只拿260元」，而且還送上一大包5公斤的白米，「給你們回家吃！」老闆娘說，「自己平常都有在做公益」，希望能幫這一家一點點小忙。

柯千惠說，3主菜便當她目測「一個至少要120元以上」，結帳260元，「一個便當不到90元」，還送大包白米，真的很佛心。她直說，「今天出門遇到的都是愛心天使」！回到分局後看到媽媽一打開便當，「小兒子立刻搶走香腸」吃得很滿足，令人感覺心疼。

鳳林警察分局秋節的「公益鶴岡文旦禮盒」專案，與柚農林東山合作，每賣出一箱禮盒（650元，10台斤含宅配），就捐50元作為公益基金，即日起開放訂購，分局長王國峯說，歡迎社會各界一起響應買柚子做愛心，來幫助轄區3個弱勢家庭「過個暖心中秋節」，訂購電話：0919-911665！

陳姓婦人由女警黃佳琪（後排右一）陪同到吉安鄉代表林源富（左二）朋友（左一）的工廠領取1萬元善款，讓陳婦肩頭重擔暫時輕鬆一下。（警方提供）

陳婦和孩子回到警局已接近中午，便當盒一打開，陳婦3歲小兒子立刻搶拿一條香腸，吃得開心，令人心疼。（柯千惠提供）