醫病》國二生不自覺走到路中央 竟是罹患失神性癲癇症

2018-08-24 23:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕小朋友若漏東漏西、心不在焉，家長不要輕忽，可能是罹患失神性癲癇症。

14歲國二陳姓男同學日前在過馬路時，突然發呆不自覺走到馬路中間，差點被車子撞到，媽媽被嚇到於是帶他至長安醫院小兒科就診，透過腦波檢查，小兒神經科陳震南醫師發現陳同學兩側腦波呈現不正常「三赫茲棘慢波」，是典型的失神性癲癇症表現，確診陳同學罹患失神性癲癇症，經2個月藥物治療後，目前已從一天大概發作10幾次，減少到1個月只發作2次，後續只需持續服用藥物和追蹤治療即可。

陳媽媽說，陳同學自小時候開始就常常有漏東漏西的情況發生，常需要旁人提醒；有時叫喚他時也常需要喊很多次才會有反應，常讓人感覺像是心不在焉。

此外，作業也需要叮囑多次才能夠完成，且經常停下來玩或發呆，原以為是注意力不集中的問題，陳媽媽就在孩子於國小至心智科就診，服用注意力相關藥物約一年，但治療效果有限。

長安醫院小兒神經科醫師陳震南表示，陳同學時常不自覺發呆，即所謂失神性發作，進行腦波檢查，發現兩側腦波呈現不正常「三赫茲棘慢波」，確診為失神性癲癇症，就是會像電腦突然「當機」一樣。「失神性癲癇症患者」盛行率大約是10%，發作年齡介於4~10歲，5~6歲為高峰期。

陳震南表示，陳同學就診已是14歲，真正發生是在更早之前，只是當時沒被診斷出來，失神性因不會有大動作抖動，所以通常不易發覺。

這類患者大多出自基因問題，父母平日需多注意小朋友，因發作時經常會伴隨失神，若只是坐在椅子上馬上恢復便沒有危險性；一旦合併所謂自動症，類似靈魂出竅或魔鬼附身等現象，就會造成一些危險性。

陳震南說，失神性癲癇症治療方式主要是規則服用抗癲癇藥及避開誘發因子，大多是生氣、焦慮、挫折、疲累、壓力等情緒上的問題，陳同學睡不好時最易被誘發。

陳震南說，這類患者通常治癒率達60%，一旦至成年未緩解的病患有90%會演變成其他嚴重型的癲癇，父母需多加小心注意，以免延誤治療時機。