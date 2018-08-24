全台首例被家長投票反對任教 澎湖幼兒園女師出面反駁

王姓教師出示資料，駁斥校方及家長委員會羅織的罪狀。（記者劉禹慶攝）

2018-08-24 19:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕創下台灣教育史首次家長投票決定老師去留的西嶼池東國小幼兒園，當事人王姓教師今日公開出面反駁，捍衛自身聲譽，唯一投下贊成票的林姓家長也現身力挺王姓教師，全案陷入羅生門，澎湖縣政府教育處表示將持續協調。

擔任西嶼池東國小幼兒園的王姓教師，由家長們自發性舉行全台灣首次投票，贊成或反對王姓教師繼續返回校園任教，結果18位幼兒園家長16位投票，僅有1位贊成王姓教師續任，王師今日出面反駁，絕非自己主導投票，事前也不知情，更否認家人協調職務異動，要其調任教育處。

王姓教師表示，家長會羅列的22條內容，從未讓她看過，只知道大概是親師溝通不良、教學不力、班級經營有問題、小孩出事不處理及行政干預等，強調依法行政的王姓教師一一準備資料反駁，證實自己是熱愛教學、有原則的老師；她的說法也獲得投下贊成票的林姓家長現身力挺，林姓家長表示王老師是有原則的老師，教學相當認真。

針對王姓教師說法，澎湖縣政府教育處表示尊重家長自主發動投票，雖然未具法律約束力，但已明確表達家長的立場，教育處依據「處理高級中等以下學校不適任教師應行注意事項」，全案進入調查階段；另外王師質疑教育處未查證陳情事由前，強迫其接受借調，係教育處考量王師與家長間已處於高度摩擦且欠缺信任局面，才好心建議；至於家長要求王師開學後調離教學現場，全案已進入調查階段，教育處將盡最大努力進行協調溝通。

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