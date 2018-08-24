南台灣淹水亂開玩笑？ 網傳鱷魚出沒 當心恐嚇公眾罪

2018-08-24 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕南台灣延續昨（23）日大豪雨，今（24）日台南、高雄等地依舊有嚴重積水情事，有網友對此貼出1隻鱷魚在淹水道路上的照片，並指出「淹水看到吳郭魚龍膽等養殖魚類不稀奇」，表示是自己看到的，但其實該照片出自於泰國，網友認為這樣的行為足以觸犯刑法《恐嚇公眾罪》。

民眾在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，當中顯示1條鱷魚出現在積水的道路上，匍匐在地的模樣相當淡定，但照片貼出後在47分鐘內立刻獲得9359位網友按讚，貼文民眾指出該條鱷魚是自己在路上看到的，但不少網友質疑照片中的電線桿與台灣的差距極大，認為該照片並非在台灣拍攝。

經查證，此張照片係於2017年至今年，在泰國社群媒體廣為流傳的鱷魚照素材照片，不少網友對於這種趁勢引發恐慌的行徑給予譴責，紛紛留言指出「消費淹水很開心？」、「這圖不是台灣」、「是台灣的是在Po什麼意思」、「騙讚也做點功課來騙」，但PO文民眾對此稱「我確實是在照片中看到淹水跑出來的鱷魚」，希望大家別當真。

有網友指出，該則貼文讓大眾認為台灣道路上因淹水出現鱷魚，有「以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安」的嫌疑，恐觸犯刑法第151條《恐嚇公眾罪》，呼籲大眾自制，勿在南台灣淹水之際亂開玩笑。