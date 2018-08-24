積水半小時就消退 學者：15座滯洪池奏功

2018-08-24 18:52

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄昨（23）日強風暴雨，積水處處，不僅引發民怨，市府興建的15座滯洪池更被質疑「破功」。但義守大學大眾傳播學系助理教授侯尊堯認為，極端氣候強降雨的威力，連美國、日本、歐盟都深受其害，應從積水消退速度檢驗，也就是高雄積水能在半小時內消退，正是15座滯洪池奏效。

侯尊堯以新加坡為例，2012年6月，鬧區烏節路大淹水，民眾怨聲載道，質疑政府治水措施。當時的總理李光耀向國民道歉，但他強調「地球暖化，新加坡首當其衝，新加坡要完全不淹水，必須拆除二分之一的道路做成溝渠滯洪」，也就是李光耀堅信滯洪池絕對是正確的方向。

侯尊堯強調，極端氣候強降雨的威力不分國界，連美國、日本、歐盟都深受其害，幾乎下在哪就淹到哪，無一倖免。但高雄興建15座滯洪池後，收多少水就減少多少流到民宅的水，使得淹水面積減少八成。

侯尊堯指出，瞬間大豪雨造成部分地區淹水，已經無法避免，但只要雨勢變小，淹水就能立刻消退。因此，用積水消退的速度，檢驗治水成效，才符合治水工程的邏輯。

值此極端氣候的天災時刻，侯尊堯呼籲市民團結，共同救災抗災。凡是見獵心喜，幸災樂禍，準備發水難政治財，都是政客行為。如有這種選舉言論，都是冷血心態，應該被嚴厲譴責。

侯尊堯曾於1995年至2001年，擔任原高雄縣政府計畫室主任與新聞室主任，參與三大河川整治，遇到多次超過50年的暴雨。侯尊堯回憶，當時政治人物亂噴口水，造成認真做事的水利局人員心力交瘁；再看到昨日大雨，社群媒體到處噴口水，場景相同感觸良多，覺得應講真話，鼓勵為社會做事的人。