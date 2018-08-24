竹北高鐵區部分道路、斜坡轉角 遇雨就積水惹民怨

竹北市民代表余政達批評，光明六路東2段（嘉豐二街到自強南北路）約300公尺長的快車道內側竟然沒有排水孔，每逢下雨即積水，車輛快車行經水花四濺，妨礙視線。（記者廖雪茹攝）

2018-08-24 18:15

［記者廖雪茹／新竹報導］近來雨勢一波波，新竹縣竹北市民抱怨，光明六路東2段部分快車道，疑因未設排水孔，遇雨即積水，常見快車行經水花四濺，影響視線；還有高鐵特定區也有多處人行道無障礙斜坡轉角，也因沒有排水孔，雨天屢見積水。

縣府工務處養護科長張淇銘表示，竹北高鐵特定區道路當年是內政部土地重劃工程處闢建，後由縣府接管；研判光明六路東2段排水孔的原始設計是單側設置，即由路中央往兩側排水，因此快車道內側無排水孔，但可能在後續路面重新加封時並未注意。

張淇銘說，高鐵特定區道路未設排水孔或是孔洞堵塞，將派員現勘查明原因，儘速解決積水問題，或是等之後進行路面改善工程時一併改善。

竹北市代民代表余政達表示，接獲許多市民抱怨，高鐵持定區多處人行道無障礙緩坡轉角，未設排水孔，若是地勢較低，遇到雨天就積水；有些轉角有排水孔，但部分孔堵塞不通，不但行人和輪椅族必須繞道而行，也妨礙機車和自行車通行。

他實際現勘，像是文興路2段與復興三路2段口、興隆路5段與隘口三街口、六家五路2段與隘口二街口、嘉興十一路2段與六家五路2段口、隘口二路與隘口六街口等。

另，縣府工務處在高鐵特定更新人行道，但施工完成後，幾處新鋪的無障礙斜坡排水孔堵住，像是光明六路東2段與高鐵八路口等處。還有像復興三路2段（靠嘉豐十一路1段）路邊，也是遇雨積水。

余政達也批評，光明六路東2段（嘉豐二街到自強南北路）約300公尺長的快車道內側竟然沒有排水孔，每逢下雨即積水，車輛快車行經水花四濺，甚至有的車輛為閃避積水而蛇行，險象環生，希望管理單位儘快改善。

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