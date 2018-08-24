台、菲校長論壇 討論移工終身學習

2018-08-24 22:39

［記者黃旭磊／高雄報導］第一屆「2018台灣教育展」於菲律賓馬尼拉舉行，菲方116校、我方24校代表近220名高等教育機構主管與會，討論移工在我國大學終身學習可能性。

教育展於23日至24日舉行重頭戲「台菲校長論壇」，菲律賓高等教育委員會委員Hon. Lilian A. de las Llagas、菲律賓大學系統執行副校長Dr. Teodoro Ted J. Herbosa、我國駐菲律賓代表處徐佩勇、教育部國際及兩岸教育司畢祖安參與討論，會中，中山大學校長鄭英耀建議，菲國移工可至台灣大學終身學習，校園可開放提供知識。

菲律賓達沃市（Davao）副市長伯納德阿爾，本月率14名成員與高雄醫療器材、太陽光電等業者交流，教育展延續交流熱度。

畢祖安指出，菲國為政府新南向政策重要伙伴，今年年初推出「玉山計畫」及「高教深耕計畫」，補助各校讓學生進行短期研習，也讓南向國家學生參加假日學校及台灣蹲點計畫（TEEP）。

教育部支持下，中山大學於2017年9月在馬尼拉設立菲律賓台灣教育中心（台教中心），辦公室設於亞洲三一大學，推廣華語學習並招收菲律賓學生赴台就讀。

台教中心主任郭志文認為，我生可至菲國培養全英文人才，菲生也能來台瞭解華語文化圈。