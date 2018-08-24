屏東農損速報達277萬 瓜果最慘

火龍果園積水。（屏東縣政府農業處提供）

2018-08-24 18:05

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府農業處統計，這波雨勢至24日今天下午3點止，造成全縣農損達277萬3000元，其中農作物以瓜果類影響最劇，蔬菜類、雜糧作物等亦有零星損失，農作物受損面積約64.9公頃、損失金額約230萬6000元，畜產損失家禽6500隻、金額為46萬7000元，農損災情持續由各鄉鎮市公所查報彙整。

縣府農業處長黃國榮表示，初步收到各鄉鎮市公所彙整農損的資料，主要以西瓜、香瓜及紅龍果等瓜果類受損較嚴重，農業處已主動與農委會農糧署保持連繫，希望能爭取到天然災害相關救助，提醒農友災後多加應變，做好田間排水及雨後疫病防治，若有損失情形請立即向當地鄉鎮市公所速報農損，同時拍照保存，相片記得要標註日期，若達標準，將儘速辦理現勘及後續救助事宜。

屏東縣長潘孟安今天24日中午也與總統蔡英文視訊報告，縣府指出，屏東縣境內雖一度因積水造成多處土石滑落及道路封閉，經相關單位搶救，已陸續恢復通行，由於台26線楓港大橋上午預警性封閉3小時，潘縣長也趁此再向總統蔡英文爭取屏南快速道路，避免恆春半島形成孤島。

今天午後屏東雨勢漸歇，縣長傍晚也在臉書上發布今天視察土石流影響路面情形，但仍引起「正常上班上課」的民眾怒洗版，認為跨鄉鎮、縣市上、下班路途驚險，直批縣長用氣象數據做決策，卻不懂得體恤人民。

屏東縣豪雨防災應變中心指出，目前道路部份多以恢復通行，僅林邊鄉台17線261K仍持續進行管制，獅子鄉、瑪家鄉今天24日晚間停班停課，明天是否停班課稍晚公布。