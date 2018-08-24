商業宅、公宅冒「新興人口」 北市議員要求研議解決

台北市議會民政部門質詢。（記者蔡亞樺攝）

2018-08-24 22:55

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市中山區明水路、敬業路一帶的大直大灣北段商業宅，違法作住宅使用，北市府提出讓住戶繳交回饋金的解套方案。北市議員梁文傑今日下午於北市議會民政質詢時指出，只要有房屋所有權狀就可申請戶籍，一個戶籍又可以住很多人，大彎北段商業宅本不該有戶籍但仍出現戶籍，有戶籍就有選票，公宅也有這樣的問題，讓選區議員或里長無法掌握票源，備感壓力。

梁文傑要求，調查北市各區違規住宅使用的設籍狀況，他直接點名民政局主動找都市發展局等相關單位，共同研議一套做法，明確規範這類新興人口，下週他質詢時會追蹤了解。對此，北市民政局長藍世聰說，中央的戶籍法沒考量到縣市土地使用分區規定，對於議員要求允諾會照辦。

梁文傑說，北市有很多工業區名義上是廠房，但其實是工業宅，或者聲稱是辦公大樓，其實商辦住宅，依中央戶籍法或戶籍條例規定，只要有房屋所有權狀就可以申請戶籍，全家大小都可遷入，但這住宅明明不能住人，卻因為這樣，多了好幾千票，內湖士林都有類似違規住宅。

他說，大彎北段目前朝住戶繳交回饋金方式處理，但這樣狀況處理掉後，未來還會有人再進來（指設戶籍），對選區議員來說變成一個莫名的壓力，他認為民政局在戶政登記沒把關，本來不該有戶籍的出現戶籍，然後就有選票，例如大彎北段有4000多戶，但每戶到底有多少人入籍，他並不清楚。

梁文傑表示，這樣事情永遠處理不完，中央戶籍法雖然規範有房屋所有權狀就可申請戶籍，但對北市來講應該要有更細部作法做鑑定，例如該大樓的使用權狀是辦公大樓，就不能允許很多人進來設立戶籍，民政局應找都發局討論解決。

藍世聰回應，中央的法令沒考慮到北市土地使用分區，除了商業宅、工業宅，公宅也有戶籍設置的問題，但法令規範就是沒辦法不讓人民設籍，像是稅捐稽徵處也有不是住宅的，卻用住宅稅率課稅。

梁文傑提到，有里長因里內有興建公宅，里內多了6、700戶公宅，但里長掌握不了票源，就會緊張進而反對公宅，類似這樣事情，應該有更細部的作法處理。藍世聰說，這可以用幽靈人口方式去處理，但梁文傑糾正，這並非幽靈人口，幽靈人口是違法的，但這些是土地區分或公宅戶籍的問題。最後藍世聰承諾會找都發局討論研議作法。