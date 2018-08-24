30日開學 宜縣偏鄉國小新生數兩樣情

2018-08-24 20:26

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣各國小30日開學，今年頭城國小外澳分校與大同鄉四季國小茂安分班新生數掛蛋，有趣的是，與鄉四季國小茂安分班同位在偏鄉泰雅部落的南澳鄉澳花國小，小1新生數反而多達13人，呈現兩樣情；宜縣府教育處指出，不同的部落型態，是造成兩校新生數的差異的主因。

宜蘭縣107學年度小1新生人數達3766人，是近5年來最多，不過，因校舍淪為危樓，暫時遷回本校上課的頭城國小外澳分校，及屬於偏鄉泰雅部落的四季國小茂安分班，新生數都掛蛋，其中茂安分班已是連續2年沒有新生，全校開學後僅剩下4個班、5名學生。

有趣的是，位在宜縣最南端，與茂安分班一樣是偏鄉泰雅部落的澳花國小，今年小1新生數達13人，是縣內所有偏鄉小學的第3多，開學後全校還有6個班，81名學生，與茂安一比，呈現兩樣情。

教育處指出，澳花部落鄰近和平工業區，工作機會多，加上對外交通不便，人口多留在部落，至於茂安村的居民工作都需要到外地，經濟上無法在部落裡自給自足，人口外移與老化嚴重，是導致分班沒有新生的主因。

教育處強調，原住民地區要廢校或併校，需要部落居民投票，並達到半數以上同意才能進行，難度相當高，至於頭城的外澳分校，因當地社區反對，也僅是暫時安置，不會廢校，目前2間沒有新生的國小，都沒有廢、併校的問題。

四季國小校長吳俊德說，部落附近沒有產業造成的人口外移，的確讓分班招不到新生，這學年度原本有2名新生戶籍在茂安分班，但因為家長在外地工作，都轉到戶籍外的小學就讀，學校明年預計也有2名新生戶籍在茂安，希望分班主打的食農教育特色，能留住學生。

澳花國小校長吳文成說，學校能招到新生，除因澳花部落就業機會多，人口較少外移外，生育率高也是原因之一，澳花平均每對父母都會生4至5個孩子，不受少子化浪潮影響，讓學校不擔心沒孩子教，加上因為位處偏鄉，許多資源與補助的湧入，讓學校辦學優質，深獲部落家長認同。