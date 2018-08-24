居民20年無自來水可用 竟因這理由…

2018-08-24 22:00

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市中壢區龍昌路226巷內有4戶居民，長年無自來水可用，地方爭取鋪設管線20多年，但因道路地主不同意開挖鋪管，多次協調無疾而終，國民黨市長參選人陳學聖今天邀集相關單位會勘，會後石門農田水利會同意租借附近的水利用地鋪設，但埋設管線後的20年租金得由用戶負擔，細節仍待討論。

行政院約10年前提出「無自來水地區的供水改善計畫」，提供經費協助各縣市政府提升縣市內自來水供水普及率，桃園市本月為止普及率達95％，約還有3萬多戶無自來水可用。

住戶吳先生說，20多年來都以抽水馬達取用地下水，每年花在飲用水的費用須5、6千元，實在吃不消，明明不是住在山上，想使用乾淨的自來水卻難如登天！

龍昌里里長全宏志說，這條巷道雖是既成道路，產權卻屬私人所有，儘管4戶屢向地主求情，卻總遭對方以「影響風水」為由拒絕，不同意自來水公司借用鋪設管線。

陳學聖今天邀集住戶、水利會、水公司會勘，水利會原則上同意租借距離巷道5公尺左右的灌溉溝渠及水利會用地施作延管工程，但住戶須提出申請，完工後依土地面積收取使用費。

台灣自來水公司第二區管理處說，只要水利會同意工程施作，就可以動工，工程經費還要依鋪設的管線長度去評估，主管線的鋪設費用由政府負擔，但連接主管線的支管，則需各家戶負擔。

陳學聖說，水利會資產即將收歸國有，水利會向民眾收取費用有失公允，會持續溝通協調，減輕民眾負擔。