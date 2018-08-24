北市抽驗蔬果農藥14件不合格 北農、頂好超市上榜

百香果。（台北市衛生局提供）

2018-08-24 18:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市衛生局7月到蔬果零售業者、超市、賣場、果菜批發市場等處，抽驗生鮮蔬果檢驗374項殘留農藥含量，共抽驗92件蔬果（含茶葉）產品，今日公布檢驗結果發現有14件不符合規定，不合格率15.2%，衛生局表示，已要求抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局查處。

衛生局指出，此次抽驗92件蔬果產品，台北農產運銷公司第二果菜批發市場的2件百香果、1件荔枝、1件花胡瓜，以及第一果菜批發市場的1件辣椒，均違規超標，其中百香果與荔枝各檢出2項殘留農藥，有1件百香果還被檢出殺蟲劑佈飛松0.36ppm，比起標準值0.01ppm以下超標35倍。

此外，天成飯店的南部蔥、頂好超市販售的甜豆，以及多家水果店販售的紅龍果、魔鬼椒、愛文芒果、菜豆則各檢出1項殘留農藥，均不符規定。

衛生局說，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法，可處分責任業者6萬元至2億元罰鍰。

衛生局表示，已要求抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。衛生局另已通知北農公司依據「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

衛生局呼籲農友於栽種蔬果施用農藥，應符合相關法令，並提醒民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10至20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。