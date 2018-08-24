為何這波暴雨像87水災？氣象局詳細分析原因

氣象局解釋此次降雨，為熱低壓環流與西南風氣流形成一明顯的輻合線，輻合線上有利於對流胞發展，因此山區、平地都有明顯降雨發生，而且時間相當長。（氣象局提供）

2018-08-24 17:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕熱低壓未成颱卻帶來驚人雨量，讓人想起1959年的87水災，中央氣象局認為這次降雨屬罕見，原因為熱帶性低氣壓進入台灣西部陸地之後，導引氣流變弱，造成移動緩慢，再加上其環流與西南風影響，確實類似87水災模式。

氣象局表示，此熱帶性低氣壓在昨日下午進入嘉義雲林一帶之後，即呈現近似滯留的情況，除了造成短延時強降雨，雲林以南多處縣市並有廣大範圍的長時間降雨發生。相較於颱風常見造成的劇烈降雨，此次熱帶性低氣壓所造成的降雨事件極為罕見，強降雨範圍廣、頻率高，計有雲林、高雄、嘉義等地方時雨量超過100毫米；嘉義至屏東等地方總雨量自23日累積到24日下午3時，約750至850毫米左右。

氣象局分析造成此次罕見降雨的原因，為熱帶性低氣壓進入台灣西部陸地之後，導引氣流變弱，造成移動緩慢；加上其環流與西南風氣流形成一明顯的輻合線，輻合線上有利於對流胞發展，輻合線南側為強西南風配合地形效應，造成此次降雨不僅在山區連平地都有明顯降雨發生，而且時間相當長。過去類似案件為民國48年87水災，同樣為一熱帶性低氣壓接近台灣，造成苗栗以南地區災情極為嚴重。

氣象局還舉例，今年7月日本關西地區豪雨事件，起因於巴比侖颱風過後引進西南氣流，加上滯留鋒面影響，也導致引發短延時強降雨及長時間、範圍廣之降雨，造成嚴重災情，經查日本氣象廳相關資料，顯示當時從7月4日至7月6日期間造成關西（岐阜縣）總雨量最大約700毫米左右。

氣象局也提醒民眾，近年因氣候環境變遷、全球暖化之下，台灣雨日變少，但是極端降雨事件增加。呼籲民眾應平時做好防災減災的準備，並留意最新氣象資訊。